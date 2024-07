Nachbarschaftsduell im Finale

Am letzten Gruppenspieltag konnten sich die Favoriten durchsetzen. Der TuS Harsefeld besiegte die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel mit 2:0. In der umkämpften Partie mussten aber eigentlich die Kehdinger nach zehn Minuten in Führung gehen, Harsefelds Keeper parierte allerdings in höchster Not.