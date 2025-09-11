Nachbarschaftsduell: „Die drei Punkte sollen in Vichttal bleiben“ Beide Teams mit Siegen im Rücken – 20 Kilometer trennen die Rivalen. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga 1. FC Düren VfL Vichttal

Ein Spiel, das alle Zutaten für ein Derby hat: Nur 20 Kilometer liegen zwischen dem VfL Vichttal und dem 1. FC Düren, die sich am Sonntag in der Mittelrheinliga gegenüberstehen. Während Vichttal nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gut aus den Startblocken gekommen ist, reist Düren als Regionalliga-Absteiger mit drei Zählern im Gepäck an.

"Wir freuen uns sehr auf das zweite Heimspiel der Saison, nicht nur weil einige Spieler beim FC Düren eine Vichttal-Vergangenheit haben und man sich wieder sieht. Die Entfernung der beiden Vereine liegt bei knapp 20 km, das Spiel wird einen Derby-Charakter haben", so Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung des VfL. „Für den Erfolg sieht er klare Voraussetzungen: "Die Jungs sind maximal motiviert und wenn wir es schaffen, unsere Angriffe entschlossen zu Ende zu spielen und unsere Torchancen zu nutzen, dann bin ich guter Dinge, dass die drei Punkte in Vichttal bleiben.“ Personell muss der VfL am Wochenende auf Apo Ioannidis und Alexander Dollhopf verzichten.