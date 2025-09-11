Nachbarschaftsduell: „Die drei Punkte sollen in Vichttal bleiben“

Ein Spiel, das alle Zutaten für ein Derby hat: Nur 20 Kilometer liegen zwischen dem VfL Vichttal und dem 1. FC Düren, die sich am Sonntag in der Mittelrheinliga gegenüberstehen. Während Vichttal nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gut aus den Startblocken gekommen ist, reist Düren als Regionalliga-Absteiger mit drei Zählern im Gepäck an.
"Wir freuen uns sehr auf das zweite Heimspiel der Saison, nicht nur weil einige Spieler beim FC Düren eine Vichttal-Vergangenheit haben und man sich wieder sieht. Die Entfernung der beiden Vereine liegt bei knapp 20 km, das Spiel wird einen Derby-Charakter haben", so Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung des VfL.
„Für den Erfolg sieht er klare Voraussetzungen: "Die Jungs sind maximal motiviert und wenn wir es schaffen, unsere Angriffe entschlossen zu Ende zu spielen und unsere Torchancen zu nutzen, dann bin ich guter Dinge, dass die drei Punkte in Vichttal bleiben.“ Personell muss der VfL am Wochenende auf Apo Ioannidis und Alexander Dollhopf verzichten.
Auf der anderen Seite weiß Luca Lausberg um die Qualität des Gegners: „Der VfL wird sicherlich ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Vergabe der oberen Tabellenplätze geht. Der Kader ist sehr gut zusammengestellt und auf allen Positionen top besetzt. Zudem haben sie mit Andi Avramovic einen Trainer, der diese Einheit klar führt und kontinuierlich weiterentwickeln wird.“
Für den Absteiger aus der Regionalliga ist die Partie ein erster Härtetest auf hohem Niveau: "Es wird interessant sein zu sehen, wie wir uns gegen einen Gegner auf hohem Mittelrheinliga-Niveau schlagen werden, da werden wir sicherlich interessante Erkenntnisse rausziehen können“, so Lausberg. Hoffnung setzt er auf eine baldige Rückkehr seiner Spieler: „Personell hoffe ich, dass die restlichen Erkältungen bis Sonntag ausgeklungen sind, damit wir möglichst auf das gesamte Potenzial zurückgreifen können.“