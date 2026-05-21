Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe im Pokalfinale der Frauen

In der vergangenen Oberliga-Saison trafen die Fußballerinnen von Gottenheim (rechts) und Zähringen zum bislang letzten Mal aufeinander. – Foto: Achim Keller

Viele Spielerinnen kennen sich aus der gemeinsamen Zeit als Juniorinnen beim SC Freiburg. Obendrein trafen beide Teams in der Oberliga-Saison 2024/25 noch aufeinander. Das südbadische Pokalfinale zwischen dem SV Gottenheim und dem TSV Alemannia Freiburg-Zähringen ist ein Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe. Ein Favorit ist vor dem Aufeinandertreffen am Pfingstmontag, 14 Uhr, in Gottenheim nicht auszumachen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.