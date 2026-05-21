 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe im Pokalfinale der Frauen

Den Gastgeberinnen fehlen zwei Leistungsträgerinnen.

von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
In der vergangenen Oberliga-Saison trafen die Fußballerinnen von Gottenheim (rechts) und Zähringen zum bislang letzten Mal aufeinander.
In der vergangenen Oberliga-Saison trafen die Fußballerinnen von Gottenheim (rechts) und Zähringen zum bislang letzten Mal aufeinander. – Foto: Achim Keller

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Gottenheim

Derbycharakter hat das südbadische Pokalfinale der Frauen: Die Fußballerinnen des SV Gottenheim erwarten am Montag Alemannia Zähringen. Den Gastgeberinnen fehlen zwei Leistungsträgerinnen.

Viele Spielerinnen kennen sich aus der gemeinsamen Zeit als Juniorinnen beim SC Freiburg. Obendrein trafen beide Teams in der Oberliga-Saison 2024/25 noch aufeinander. Das südbadische Pokalfinale zwischen dem SV Gottenheim und dem TSV Alemannia Freiburg-Zähringen ist ein Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe. Ein Favorit ist vor dem Aufeinandertreffen am Pfingstmontag, 14 Uhr, in Gottenheim nicht auszumachen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.