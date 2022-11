Nachbarschaftsduell: A/O fordert Heeslingen heraus

Das Oberliga-Derby zwischen der SV Ahlerstedt/Ottendorf und dem Heeslinger SC steht an diesem Spieltag im Mittelpunkt. In den unteren Fußball-Ligen gibt es aber auch reizvolle Duelle.

Am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt die SV Ahlerstedt/Ottendorf den vermeintlichen Favoriten Heeslingen. Der steckte zuletzt aber in einem Zwischentief mit zwei Niederlagen und einem torlosen Remis. Der HSC steht unter Druck. A/O kann befreit aufspielen und hat das Momentum auf seiner Seite.

In der Landesliga wittern vor allem die Hedendorfer und Stader ihre Chancen, sich wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sichern. Die Stader gastieren in Westercelle. Trainer Jörn Augustin sah in Bornreihe einen Gegner mit Rumpftruppe und erwartet nun einen besser aufgestellten und kämpferisch stärkeren Gastgeber. Ein weiterer Dreier muss aber Stades Anspruch sein.