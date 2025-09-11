Nachbarn im Schlagabtausch: Frechen 20 fordert TuS BW Königsdorf

Am Freitagabend eröffnet die SpVg Frechen 20 gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf den dritten Spieltag der Mittelrheinliga mit dem Frechener Stadtderby. Nach dem klaren 5:1-Erfolg bei Aufsteiger Bornheim geht Frechen mit Rückenwind ins Derby, während Königsdorf zuletzt mit 1:0 gegen Merten gewann. In der Tabelle liegen die Nachbarn eng beieinander: Königsdorf mit vier Punkten auf Rang sechs, Frechen mit drei Zählern direkt dahinter.

"Wenn du gegen Merten kein Gegentor bekommst, dann hast du auf jeden Fall schon mal sehr viel richtig gemacht. Da konnte auch Ohno, der selber ein zweikampfstarker Innenverteidiger war als Spieler, viel der Mannschaft übertragen. Die haben in zwei Spielen ein Gegentor bekommen. Wundert mich nicht, denn der Trainer war selber ein guter Verteidiger. Das hat er auf jeden Fall schnell in die Mannschaft gebracht", lobt Frechens Trainer Okan Özbay die Leistungen des Gegners.

Besonders die defensive Ordnung imponiert ihm, denn Königsdorf verteidige sehr kompakt im Verbund: "Da haben sie auf jeden Fall in der kürzeren Zeit Riesenschritte gemacht. Um drei Punkte zu behalten geht es erst mal auf die eigene Leistung zu gucken und selber körperlich und mental frisch zu sein. Wenn wir das hinkriegen in jedem Spiel, dann sind wir für jeden Gegner schwer zu schlagen.“

Personell plagen Frechen einige Sorgen. Neben Joel Ilunga der aufgrund von Knieproblemen ausfallen wird und dem Langzeitverletzten Leon Pingen steht auch Tim Dilley aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Auch hinter Torjäger Patrick Friesdorf-Weber steht noch ein Fragezeigen: "Er ist noch ein bisschen krank und angeschlagen, konnte im Abschlusstraining deshlab nicht mittrainieren.“