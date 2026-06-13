Nachbarn Eschenbach, Trabitz und Grafenwöhr treiben Kaderplanung voran

In den Reihen der SV Grafenwöhr wird Sadek Alkhalaf (Mitte) als Neuzugang vorgestellt. – Foto: Verein

Während viele Kicker der Region aktuell noch die fußballfreie Zeit genießen – wobei der Start in die Vorbereitung hier und da schon dieser Tage beginnt oder sogar schon begonnen hat – arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund fleißig an der Zusammenstellung des Kaders für die Spielzeit 2026/27. Auch die Nord-Kreisligisten SpVgg Trabitz, SC Eschenbach und SV Grafenwöhr suchen gezielt nach Verstärkungen. Die drei Nachbarrivalen melden nun drei Neuzugänge, die beim Vizemeister, beim Rangdreizehnten und dem Dritten der zurückliegenden Saison eine neue Herausforderung suchen.

SpVgg Trabitz

Die SpVgg Trabitz hat den Kader für die kommende Saison weiter verstärken können. Dabei präsentiert sie bereits den siebten Neuzugang für die Elf von Coach Daniel Liermann und seinem „Co“ Fabian Helleder. So gab man zuletzt bekannt, dass Daniel Tesar vom SV Poppenreuth zukünftig das Trikot der Spielvereinigung trägt. Der 24-jährige gelernte Außenverteidiger sei vielseitig einsetzbar und könne seine Stärken sowohl in der Defensive, als auch im Offensivbereich einbringen, heißt es aus den Reihen der Rot-Schwarzen. Ausgebildet unter anderem in den höchsten tschechischen Juniorenligen bei der U17 und U19 von Viktoria Pilsen, wechselte Tesar vor der Spielzeit 2022/23 nach Poppenreuth, einem Gemeindeteil von Waldershof. In der vergangenen Saison kam Tesar für den Sportverein auf 22 Einsätze in der Kreisliga 2 Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel und konnte dabei zwei Tore erzielen. Eine Spielzeit davor gehörte er mit seinem letzten Verein zum Starterfeld der Bezirksliga Oberfranken Ost, wo er 25 Mal zum Einsatz kam und vier Treffer markieren konnte.

SC Eschenbach

Der SC Eschenbach hat sich für die im Juli beginnende neue Spielzeit die Dienste eines erfahrenen Neuzugangs sichern können: Wie der Verein mitteilte, wird Patrick Künneth (35) vom Ligakonkurrenten und Nachbarn FC Vorbach künftig in der Kreisliga für die Rußweiherelf dem Runden nachjagen. Das ganz Spezielle für den Neuen beim SCE: Für Künneth ist es im gehobenen Fußballalter tatsächlich der erste Vereinswechsel seiner Fußballerlaufbahn, hat er doch sein gesamtes bisheriges Fußballerleben beim FCV verbracht, wo er sich über viele Jahre als zuverlässiger und engagierter Spieler etablierte. In der Saison 2023/24 sammelte er bei seinem Heimatverein unter anderem auch Erfahrungen in der Bezirksliga. Überhaupt prägte er über viele, viele Jahre das Geschehen in Vorbach maßgeblich mit. Nun sucht der Routinier mit dem Wechsel nach Eschenbach noch einmal eine neue sportliche Herausforderung. Beim SC Eschenbach begrüßt man die Verpflichtung sehr, denn neben seinen fußballerischen Qualitäten bringt Künneth vor allem wertvolle Erfahrungen mit, von der insbesondere die zahlreichen jungen Spieler im Kader profitieren sollen. Wie es aus den Reihen der Rußweiherstädter heißt, soll Künneth auf dem Platz eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Mannschaft einnehmen.



