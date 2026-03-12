Nach zwölf Jahren: Walter Lang bleibt Bad Heilbrunn weiterhin treu Trainer verlängert Vertrag von Nick Scheder · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

Der Wunschtrainer der Heilbrunner Spieler und des Vereins: Walter Lang ist auch kommende Saison Coach der HSV-Bezirksliga-Fußballer. – Foto: Archiv

Walter Lang aus Benediktbeuern bleibt Trainer beim SV Bad Heilbrunn. Die Spieler wollen keine Wechsel an der Seitenlinie.

Benediktbeuern/Bad Heilbrunn – Mehr als ein Jahrzehnt Trainer einer Fußballmannschaft. Und nie gab es intern einen Zweifel daran, dass Walter Lang der Richtige ist und die Heilbrunner weiterbringen kann. Auch jetzt wünschen sich die Spieler, mit dem Trainer weiterzumachen, der mehr ist als ihr Trainer. Freund, Ratgeber, Sorgenonkel, Sprachrohr. „Es war mir wichtig, dass die Mannschaft will“, sagt der Polizei-Hauptkommissar (58). „Und nachdem mir genau das suggeriert wurde, fiel es mir nicht schwer, die Entscheidung zu treffen.“ Lang bleibt auch kommende Saison Trainer der Heilbrunner Fußballer. Es wird seine 13. „Es ist schon auch eine Ehre, dass sie mir nicht leid werden“, sagt Lang grinsend. Walter Lang will mit Bad Heilbrunn in der Bezirksliga bleiben Abnutzungserscheinung, Entfremdung von der Mannschaft – Begriffe, die immer wieder bemüht werden, wenn ein Coach längere Zeit im Amt ist. Im Profifußball übersteht mancher Übungsleiter nicht einmal ein paar Monate. „Wir haben das beobachtet, nach Anzeichen gesucht“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Tom Forster. „Wir haben keine Anzeichen entdeckt.“ Nach Gesprächen mit den Spielern war schnell klar, dass es mit Lang weitergehen soll, bei manchen sogar: muss. „Wir freuen uns, dass es klappt“, sagt Forster. „Und wir sind davon überzeugt, dass es weiter so gut läuft, wie in all den Jahren bisher.“ Die Ligenzugehörigkeit spielt bei der Personalie keine Rolle. „Wir sehen schon, dass wir in erster Linie gegen den Abstieg kämpfen“, sagt der Spartenleiter. „Aber ich habe keine Bedenken, dass wir erfolgreich sind und in der Bezirksliga bleiben.“

Das ist auch Langs Anspruch. „Ich möchte die jungen Spieler weiterentwickeln und die Bezirksliga halten. Das ist genau unsere Spielklasse – mehr ist derzeit auch gar nicht möglich.“ Die Heilbrunner waren zwar schon einmal im Spielbetrieb eine Klasse höher in der Landesliga angesiedelt – unter Trainer Walter Lang. Doch das waren zwei Jahre mit einem Ausnahmejahrgang, der fast unverändert von den Junioren an zusammengespielt hat. Ohne Spieler von außen, die den Verein Geld kosten, sei nun alles oberhalb der Bezirksliga ausgeschlossen. Und ein Team aus eigenen Spielern ist eine der Stärken der Heilbrunner und der Politik des Vereins. Lang kennt einige Spieler so gut wie seine eigene Familie und weiß, wie sie ticken Die Verlängerung – als alles geklärt war, musste Lang nicht mehr lange überlegen. Auch wenn es Baustellen gibt. Sei es die Trainingssituation in den kalten Monaten. Seien es immer wieder Sorgen über einzelne Mannschaftsteile. Oder Bundestrainer, die von außen die allerbeste Aufstellung kennen. Lang ficht das alles nicht an. Zumindest nach außen nicht. Er geht seinen Weg, hat er schon immer getan. Und der war erfolgreich. Die Geschichte vom kleinen Dorfverein, sie wurde oft erzählt, ist trotzdem gut –, den er vom Tabellenende der Kreisklasse ohne große Unterbrechungen bis in die Landesliga geführt hat. „Ich denke schon, dass ich den Spielern noch etwas mitgeben kann“, sagt Lang. „Wenn ich davon nicht überzeugt wäre oder etwas anderes hören würde, würde ich nicht weitermachen.“