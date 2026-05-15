Nach zwölf Jahren: TuS Nenndorf steigt aus der Kreisliga ab

– Foto: Andreas Hannig

Der TuS Nenndorf steht als erster Absteiger der Kreisliga Harburg fest! Nach zwölf Jahren tritt der TuS den Gang in die 1. Kreisklasse an. Der Buchholzer FC II schöpft hingegen am Vaenser Grund neue Hoffnung.

Die Saison 2022/23 beendete der TuS noch als Vizemeister, in den vergangenen beiden Jahren stand Nenndorf jeweils im Kreispokalfinale und entschied dieses 2025 für sich. Trotzdem gelang es dem Klub in dieser Spielzeit nicht, den Anschluss zur übrigen Konkurrenz zu halten.

Deswegen war schon vor der Begegnung klar, dass die Hausherren einen Dreier brauchen, um die Restchance auf den Ligaverbleib zu waren. Die besondere Konstellation: Die Buchholzer brauchten ebenfalls einen Dreier, um selbst die Hoffnung am Leben zu halten.

Kurz vor der Pause brachte Maximilian Werner den BFC in Führung (41.), in der Folge eines ruhenden Balls beförderte Torhüter Fabian Pimpels die Kugel unabsichtlich über die eigene Linie (77.). Der TuS antwortete zwar postwendend mit einem Strafstoß von Dominik Gawenda, kam aber nicht mehr zum Ausgleich (79.).