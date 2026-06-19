Nach zwölf Jahren: Mark Philip Wolf verlässt die Erste Herren des MTV Verteidiger wechselt zur zweiten Mannschaft – emotionaler Abschied im letzten Oberliga-Spiel von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein MTV Wolfenbüttel

Mit einem besonderen Moment endete für Mark Philip Wolf seine Zeit in der ersten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel. Beim 2:1-Erfolg am letzten Oberliga-Spieltag beim BSV Rehden wurde der Verteidiger in der zweiten Minute der Nachspielzeit von Trainer Deniz Dogan noch einmal eingewechselt. Es war der letzte Einsatz des 30-Jährigen für die Erste Herren – nach insgesamt zwölf Jahren im blau-weiß-roten Trikot.

Zum 30. Juni verabschiedet sich Wolf aus dem Oberliga-Kader und wird künftig für die zweite Mannschaft des MTV auflaufen. Dem Verein bleibt der langjährige Abwehrspieler damit weiterhin erhalten. In den vergangenen Jahren war Wolf ein verlässlicher Bestandteil der Mannschaft und identifizierte sich stets mit dem Verein. Auch wenn seine Einsatzzeiten zuletzt seltener wurden, blieb seine Verbundenheit zur Mannschaft ungebrochen.

„Ich war immer nah dran an der Mannschaft, die Jungs liegen mir einfach am Herzen“, sagt der 30-Jährige. Den Wechsel in die zweite Mannschaft verbindet er mit einer neuen Perspektive: Künftig wolle er vor allem den Spaß am Fußball in den Vordergrund stellen und schauen, „was mein Körper in den nächsten Jahren noch hergibt“. Mit der späten Einwechslung in Rehden ermöglichte Trainer Deniz Dogan seinem langjährigen Schützling einen würdigen Abschied von der Oberliga-Bühne – ein emotionaler Schlusspunkt nach zwölf Jahren in der ersten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel.