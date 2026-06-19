Nach zwölf Jahren: Mark Philip Wolf verlässt die Erste Herren des MTV

Mit einem besonderen Moment endete für Mark Philip Wolf seine Zeit in der ersten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel. Beim 2:1-Erfolg am letzten Oberliga-Spieltag beim BSV Rehden wurde der Verteidiger in der zweiten Minute der Nachspielzeit von Trainer Deniz Dogan noch einmal eingewechselt. Es war der letzte Einsatz des 30-Jährigen für die Erste Herren – nach insgesamt zwölf Jahren im blau-weiß-roten Trikot.
Zum 30. Juni verabschiedet sich Wolf aus dem Oberliga-Kader und wird künftig für die zweite Mannschaft des MTV auflaufen. Dem Verein bleibt der langjährige Abwehrspieler damit weiterhin erhalten.
In den vergangenen Jahren war Wolf ein verlässlicher Bestandteil der Mannschaft und identifizierte sich stets mit dem Verein. Auch wenn seine Einsatzzeiten zuletzt seltener wurden, blieb seine Verbundenheit zur Mannschaft ungebrochen.
„Ich war immer nah dran an der Mannschaft, die Jungs liegen mir einfach am Herzen“, sagt der 30-Jährige. Den Wechsel in die zweite Mannschaft verbindet er mit einer neuen Perspektive: Künftig wolle er vor allem den Spaß am Fußball in den Vordergrund stellen und schauen, „was mein Körper in den nächsten Jahren noch hergibt“.
Mit der späten Einwechslung in Rehden ermöglichte Trainer Deniz Dogan seinem langjährigen Schützling einen würdigen Abschied von der Oberliga-Bühne – ein emotionaler Schlusspunkt nach zwölf Jahren in der ersten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel.
Auf der vereinseigenen Plattform mtv-kicker.de blickt Wolf ausführlich auf seine Zeit beim MTV zurück. Dort spricht der unter seinem Spitznamen „Stulle“ bekannte Defensivspieler unter anderem darüber, wie dieser entstanden ist und welche Momente aus seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit ihm bis heute besonders in Erinnerung geblieben sind.
Mit dem Wechsel in die zweite Mannschaft endet zwar ein bedeutendes Kapitel seiner Laufbahn, seine Geschichte beim MTV Wolfenbüttel wird jedoch fortgeschrieben.