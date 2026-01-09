Nach Zwist mit Spielerberater: Peckeloh holt Youngster vom DSC zurück

Die Verantwortlichen des SC Peckeloh waren im Mai 2025 "not amused", als Volodymyr Dehtiarov einen Vertrag bei der neu gegründeten U21 des DSC Arminia Bielefeld unterschrieb. Der gelernte Verteidiger hatte in seinen ersten beiden Seniorenjahren 54 Westfalenliga-Einsätze für den SC Peckeloh absolviert und war Leistungsträger. Für ein drittes Jahr hatte er zugesagt, doch Spielerberater Gerrit Meinke machte ein Strich durch die Rechnung.
Nun kehrt der 21-Jährige nach nur einem halben Jahr zum SCP zurück. Bei Bielefeld II hielt sich seine Einsatzzeit in Grenzen. Es reichte lediglich zu neun Einsätzen in der Oberliga, davon nur drei von Beginn an.
"Volodymyr ist ein guter Junge und wird eines Tages vielleicht zurückkehren, aber bitte ohne seinen Berater“, sagte Peckelohs 1. Vorsitzender Jan Fahrenwald damals. Das schnelllebige Fußballgeschäft gibt ihm Recht.
„Vladi hatten wir eigentlich erst wieder für die nächste Saison im Fokus. Dass der Wechsel jetzt schon geklappt hat, freut uns sehr. Mit ihm bekommen wir einen zweikampfstarken und schnellen Verteidiger, der alle Positionen in der Viererkette bekleiden kann“, so SCP-Trainer Vito Lombardi über die Rückkehr des vielseitig einsetzbaren Defensivspielers.
Für die anstehende Aufholjagd nach der durchwachsenen Hinrunde im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga könnte es für den SC Peckeloh ein äußerst wichtiger Transfer werden.