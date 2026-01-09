Nach Zwist mit Spielerberater: Peckeloh holt Youngster vom DSC zurück

Die Verantwortlichen des SC Peckeloh waren im Mai 2025 "not amused", als Volodymyr Dehtiarov einen Vertrag bei der neu gegründeten U21 des DSC Arminia Bielefeld unterschrieb. Der gelernte Verteidiger hatte in seinen ersten beiden Seniorenjahren 54 Westfalenliga-Einsätze für den SC Peckeloh absolviert und war Leistungsträger. Für ein drittes Jahr hatte er zugesagt, doch Spielerberater Gerrit Meinke machte ein Strich durch die Rechnung.

Nun kehrt der 21-Jährige nach nur einem halben Jahr zum SCP zurück. Bei Bielefeld II hielt sich seine Einsatzzeit in Grenzen. Es reichte lediglich zu neun Einsätzen in der Oberliga, davon nur drei von Beginn an.