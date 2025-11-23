Nach Zwischenhoch kommt „Drucksituation“ für 1. FC Mönchengladbach

„Wir sind wieder in einer Drucksituation. Wir haben immer gesagt, dass die November- und Dezemberphase für uns die entscheidende für die Saison ist, gerade mit Blick auf die Rückrunde“, sagt Wittkopf. Er will zwingend vermeiden, dass in der zweiten Saisonhälfte jede Begegnung als Endspiel um den Klassenverbleib gilt. Nach zwischenzeitlich sieben Punkten aus drei Partien schien der 1. FC Mönchengladbach dafür Anfang Oktober auf einem vielversprechenden Weg.

Wittkopf noch auf der Suche nach dem richtigen Mix

Seitdem gab es allerdings nur noch vier Zähler aus den folgenden sechs Partien. Rückschläge für die junge Mannschaft sind zwar einkalkuliert, sportlich schmerzhaft sind sie trotzdem. Wittkopf führt als Beispiel die vergangene Partie gegen Krefeld-Fischeln an, in der sich die Mannschaft durch zwei Gelb-Rote Karten selbst schadete. Mit mehr Erfahrung, so glaubt Wittkopf, wären diese Platzverweise nicht zustande gekommen. Er baut auf den Lernprozess bei den jungen Spielern, auch aus Spielen wie gegen Türkiyemspor – als seine Mannschaft noch in der ersten Halbzeit 0:3 zurücklag. „Ich glaube, dass wir übermotiviert waren. Jeder wollte ein Stück weit mehr oder etwas Besonderes auf dem Platz machen – dafür haben wir aber nicht die Qualität, das funktioniert dann nicht“, sagt Wittkopf.

Aufbaufehler, Unachtsamkeiten und Entscheidungsfindung, für Wittkopf ein Dreiklang, den er Woche für Woche mit der jungen Mannschaft angeht. „Man merkt, dass die Jungs Gas geben. Denn richtig gut Fußballspielen können sie, gerade technisch“, sagt Wittkopf. Die Mannschaft war zu Saisonbeginn größtenteils neu zusammengestellt worden. Wittkopf sieht daher große Fortschritte im Vergleich zur Vorbereitung, die aus seiner Sicht teilweise „desolat“ ablief. „Die Mannschaft hat sich gefunden und jeder hat seine Position, seine Aufgabe gefunden. Das heißt, wir haben insgesamt deutlich mehr Struktur. Das stimmt mich optimistisch“, sagt er. Es fehlen nur noch die Erfolge für das Punktekonto.