Der 1. FC Mönchengladbach muss die Formkrise überwinden.
Der 1. FC Mönchengladbach muss die Formkrise überwinden. – Foto: Michael Werner

Nach Zwischenhoch kommt „Drucksituation“ für 1. FC Mönchengladbach

Zuletzt gab es nur einen Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen. Insbesondere die Unerfahrenheit der jungen Mannschaft kostete zuletzt Zähler. Laut Trainer Florian Wittkopf beginnen nun die entscheidenden Wochen. Was ihn optimistisch stimmt.

Beim 1. FC Mönchengladbach hat diese Woche eine Erkältungswelle die Mannschaft erwischt. Für einen Trainer ist so etwas immer unglücklich, Florian Wittkopf kann im Westend zumindest aber erleichtert sein, dass die Spieler an einem spielfreien Wochenende flach liegen. Also alles halb so wild. Für das kommende Spiel am 30. November bei Marathon Krefeld sollten die Akteure wieder einsatzfähig sein – eine gute und wichtige Nachricht für Wittkopf. Denn zwei hitzige Niederlagen zuletzt gegen Krefeld-Fischeln (1:2) und gegen Türkiyemspor (2:3) haben die zuvor solide Zwischenbilanz beim 1. FC schnell wieder in den Hintergrund gerückt. Die Mannschaft ist auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Es braucht dringend Punkte, erst recht gegen einen Mitkonkurrenten von unten wie Marathon.

