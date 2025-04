Nach zweithöchster Hinrunden-Pleite: Aich erwartet harte Aufgabe

Im Hinspiel kassierte der FC Aich gegen den FC Penzberg eine 1:9-Packung. Am Ostersonntag wollen es die Mannen von Trainer Marcel Aue besser machen.

Aich - Der FC Aich bestreitet als einzige Mannschaft in der Bezirksliga Süd am Ostersonntag ein Spiel. Um 15 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Marcel Aue den Tabellenfünften FC Penzberg im heimischen Sportpark. An das Hinspiel erinnern sich die Aufsteiger nur ungern. Da mussten die Dorfkicker mit der zweithöchsten Niederlage (1:9) die Heimreise antreten. Nur gegen den FC Wacker München fiel die Pleite mit 0:9 noch höher aus.