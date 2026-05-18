Nach zweijähriger Pause zurück

Die Nachfolge ist geregelt: Kevin Ludwig übernimmt zur kommenden Saison den Trainerposten bei der zweiten Mannschaft des TSV Ihringshausen. Das teilte der Verein in den sozialen Medien mit und präsentierte den Rückkehrer mit spürbarer Freude als neuen Mann an der Seitenlinie.

Damit setzt der TSV II auf eine vertraute Lösung. Nach zweijähriger „Auszeit“ kehrt Ludwig, im Vereinsumfeld als „Keppo“ bekannt, in verantwortlicher Rolle zurück und soll bei der Reserve erneut das Steuer übernehmen. Für den Klub bedeutet das nicht nur Kontinuität im Umfeld, sondern auch die Hoffnung auf einen nahtlosen Übergang nach dem angekündigten Wechsel auf der Trainerbank.

Gleichzeitig nutzte der Verein die Bekanntgabe, um die scheidenden Trainer Ben Bode und Chris Mucha noch einmal ausdrücklich zu würdigen. Beide hatten ihren Rückzug zum Saisonende bereits im März angekündigt und hinterlassen sportlich deutliche Spuren. Unter ihrer Regie gelang 2025 der Aufstieg, zudem führte das Duo die Mannschaft laut Verein durch eine „nicht immer einfache, aber unterm Strich souveräne Serie“ in der A-Klasse. Auch über das Saisonende hinaus bleiben beide der Eichhecke als Spieler erhalten.