Nach zweifacher Führung: 1. FC Heidenheim unterliegt FC Bayern München

Der FCH erwischte einen Traumstart. Bereits in der fünften Minute verlor Bayern in der eigenen Hälfte den Ball, Heidenheim schaltete schnell um und Yannik Wagner vollendete zum frühen 1:0. Zwar übernahmen die Gäste danach mehr Ballbesitz und drückten den FCH tief in die eigene Hälfte, doch die Mannschaft von Frank Schmidt blieb über Konter gefährlich. Wagner hatte nach 18 Minuten sogar die Chance auf den zweiten Treffer, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Bayerns Torhüter.

Der Ausgleich fiel in der 26. Minute durch einen stark getretenen direkten Freistoß von Felipe Chávez. Bayern blieb optisch überlegen, wirkte im letzten Drittel aber nicht immer präzise. Heidenheim verteidigte konzentriert und schlug kurz vor der Pause erneut zu: Nach einer Ecke landete der Ball bei Julian Niehues, der per Volley zum 2:1 traf.

Direkt nach dem Seitenwechsel glich Arijon Ibrahimovic per Foulelfmeter aus. Danach erhöhte Bayern mit zunehmender Qualität von der Bank den Druck. Harry Kane, Jamal Musiala, Luis Díaz und Michael Olise kamen in die Partie, und Heidenheim musste deutlich mehr verteidigen. Kevin Müller-Vertreter Dähne hielt mehrfach stark, konnte die späte Wende aber nicht verhindern. Díaz traf in der 77. Minute nach Vorlage von Olise zum 2:3, Nathaniel Brown legte in der 84. Minute nach Querpass von Aleksandar Pavlovic das 2:4 nach.