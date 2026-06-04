Nach zwei Traumtoren rückt für SG Hungerbach der Klassenerhalt näher

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse, Relegation, Hinspiel; Gastgeber SG Hungerbach bejubelt gegen den FC Mittenwald einen 2:0-Sieg am 4. Juni 2026 – Foto: Andreas Kögl

Die SG Hungerbach darf nach dem 2:0 gegen Mittenwald vom Klassenerhalt in der Kreisklasse träumen. Der Austragungsort sorgte bei vielen Zuschauern für Kopfschütteln.

Da sind Gerhard Bertl vermutlich gleich mehrere Felsbrocken vom Herzen gefallen. Von Euphorie war bei ihm aber nichts zu bemerken. Trotz des 2:0 (0:0) seiner SG Hungerbach im Hinspiel der Kreisklassen-Relegation auf der heimischen Huglfinger Sportanlage gegen den FC Mittenwald bleibt der Trainer der Gastgeber auf dem Boden der Tatsachen. „Trotz des Vorsprungs werden wir versuchen, so ins Rückspiel zu gehen, als stehe es noch 0:0. Wir werden nicht versuchen, es heimzumauern“, sagte er mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Sonntag. „Wieder ein Endspiel, so wie die letzten vier Partien. Und wenn wir Nummer fünf auch nicht verlieren, bleiben wir in der Liga“, so Bertls einfache Rechnung.

Lange Zeit zwischen Hungerbach und Mittenwald kein Klassenunterschied bemerkbar

Lange Zeit war es ein Spiel, in dem sich die Kontrahenten auf Augenhöhe bewegten. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Schon vor dem Anpfiff gab es kollektives Kopfschütteln bei den Besuchern. Grund hierfür war die Ansetzung der Partie auf dem Huglfinger Kunstrasenplatz. Jeder, der am satten Grün des Rasenplatzes vorbeistapfte, verstand die Fußballwelt nicht mehr. Immer wieder waren Kommentare zu hören, die besagten: Es ist ein absolutes Unding, nicht auf Rasen zu spielen.

Erste Halbzeit geht bei Hungerbach laut Trainer Bertl „gründlich in die Hose“

Doch die Gastgeber hatten sich etwas dabei gedacht. Sie wollten feinen Fußball praktizieren, den Ball über mehrere Stationen laufen lassen, obendrein sind sie Kunstrasen gewohnt. „Das ging in Halbzeit eins aber gründlich in die Hose“, gab Bertl zu. „Das Unentschieden zur Pause geht auch absolut in Ordnung. Es hätte aber auch 2:2 stehen können.“ Bei den Gastgebern stand immer wieder Tobias Schüller im Mittelpunkt, der die Kugel aber nicht über die Torlinie brachte. Für Mittenwald zirkelte Alexander Kidane den Ball an die Latte. Auch sein Teamkollege Fabian Rotter scheiterte, nachdem er SG-Torhüter Sebastian Attenberger im Strafraum den Ball abgeluchst hatte.

Traumtore der SG Hungerbach durch Matheo Vescoli und Michael Fülla

„Nach dem Seitenwechsel haben wir unser wahres Gesicht gezeigt“, befand Bertl. Kapital konnte sein Team aus der Überlegenheit zunächst aber nicht schlagen. Mitte der Halbzeit kam seine Elf bei mehreren Ecken der Gäste ins Schwimmen. „Da hatten wir das Glück auf unserer Seite“, so Bertl. Dann aber fasste sich Matheo Vescoli ein Herz und hämmerte einen Distanzschuss unter den Querbalken – 1:0 (75.). Wenig später gelang der SG ein weiteres Traumtor. Michael Fülla beförderte einen von den Mittenwaldern abgewehrten Ball, der noch leicht abgefälscht wurde, in den rechten Winkel (83.). Zudem wurde der SG noch ein weiterer Treffer wegen Foulspiels abgepfiffen, und Jonas Listle verzog freistehend knapp.