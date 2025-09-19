Nach zwei sieglosen Spielen: ASV Dachau empfängt Oberhaunstadt

Im Heimspiel gegen Aufsteiger Ober-/Unterhaunstadt will der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau seine kleine Durststrecke beenden.
Zweimal in Serie blieben die Fußballer des ASV Dachau zuletzt sieglos. In der engen Spitzengruppe der Bezirksliga Nord kostete das sofort Plätze. Von der Tabellenführung ist die Mannschaft von Trainer Matthias Koston auf Rang fünf zurückgefallen. Am Samstag (13 Uhr) will der ASV seine kleine Durststrecke im Heimspiel gegen den FC Ober- und Unterhaunstadt beenden.
Die 2:3-Pleite im Topspiel in Kammerberg schmerzte. „Es war keine gute Stimmung danach“, räumt Koston ein, „aber jetzt heißt es: Mund abputzen und hochmotiviert ins Heimspiel gehen.“ Der Gegner reist als Tabellenvierzehnter an. Die Mannschaft aus dem Ingolstädter Ortsteil gewann bislang nur zwei Partien und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt war der Aufsteiger gegen Nord Lerchenau (0:4) chancenlos.
Mit den aktuellen Ergebnissen wird es schwer, die Klasse zu halten, doch dafür liefern die Spiele des Aufsteigers jede Menge Unterhaltungswert: 48 Tore sind bislang in den Begegnungen mit Oberhaunstädter Beteiligung gefallen – mehr als fünf im Schnitt und Höchstwert in der Bezirksliga Nord. Schlecht aus Sicht der Ingolstädter: Die Tore sind ungleich verteilt. Oberhaunstadt traf nur 14-mal, die Gegner 34-mal.
Koston warnt dennoch: „Sie werden tief stehen, gut organisiert sein, Umschaltmomente und Standards nutzen.“
Justin Oko und Leon Sauermann fallen verletzt aus, auch Onur Cetin fehlt aus beruflichen Gründen. Dafür kehren Leon Schleich nach Krankheit und Maximilian Bergner nach Urlaub in den ASV-Kader zurück.