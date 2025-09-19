Nach zwei sieglosen Spielen: ASV Dachau empfängt Oberhaunstadt

Zweimal in Serie blieben die Fußballer des ASV Dachau zuletzt sieglos. In der engen Spitzengruppe der Bezirksliga Nord kostete das sofort Plätze. Von der Tabellenführung ist die Mannschaft von Trainer Matthias Koston auf Rang fünf zurückgefallen. Am Samstag (13 Uhr) will der ASV seine kleine Durststrecke im Heimspiel gegen den FC Ober- und Unterhaunstadt beenden.

Die 2:3-Pleite im Topspiel in Kammerberg schmerzte. „Es war keine gute Stimmung danach“, räumt Koston ein, „aber jetzt heißt es: Mund abputzen und hochmotiviert ins Heimspiel gehen.“ Der Gegner reist als Tabellenvierzehnter an. Die Mannschaft aus dem Ingolstädter Ortsteil gewann bislang nur zwei Partien und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt war der Aufsteiger gegen Nord Lerchenau (0:4) chancenlos.