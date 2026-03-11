Nach zwei Pleiten: TSV Steinhöring will kompletten Fehlstart verhindern

Schwieriges Sprungverhalten legt das Spielgerät derzeit für Sebastian Lang auf dem Steinhöringer Feld an den Tag. – Foto: Sro

Doch nach Pleiten gegen Haidhausen (0:4) und Oberpframmern (1:2) zum Rückrundenauftakt ist der TSV Steinhöring vor dem Nachholspiel am heutigen Mittwochabend, 19.30 Uhr, daheim gegen den TSV Trudering etwas unter Zugzwang. Der Tabellenzweite kommt jedoch zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt, denn mit einer weiteren Niederlage wäre der Fehlstart perfekt – und der tabellarische Druck würde weiter zunehmen.

„Das Spiel gegen Trudering wird wegweisend sein. Wir haben uns den Start natürlich auch anders vorgestellt“, räumt Thomas Rotherbl ein. Zwei Niederlagen am Stück musste der Coach mit seinem TSV Steinhöring zuletzt Ende September in der Fußball-Kreisliga 3 (München) hinnehmen. Dann kam der goldene Oktober und der Aufsteiger erkämpfte sich Siege am Fließband.

„Es wird mit Sicherheit wieder schwer. Trudering hat eine technisch starke Mannschaft und steht entsprechend auch oben in der Tabelle. Wahrscheinlich wird es auch darauf ankommen, wer wieder besser mit dem Platz zurechtkommt“, so Rotherbl. Der Frühjahrsplatz in Steinhöring würde angesichts der fußballerischen Überlegenheit der Gäste eher für die Platzherren sprechen, deren Spiel aber den gepflegten langen Ball nicht vorsieht. „Wir haben in der Einheit vor dem Spiel verschiedene Sachen durchgenommen, die uns in der Vorrunde stark gemacht haben, um unsere Abläufe wieder einzuüben“, gibt Rotherbl Einblick in sein Training.

Worauf der Übungsleiter des Aufsteigers keinen Einfluss mehr hat, ist die Kaderbreite: „Unser Kader war noch nie sehr groß. Jetzt haben wir aber vier Ausfälle und das macht es im Training und Spiel nicht leichter, weil wir weniger Optionen haben. Es ist wie es ist: Ich habe trotzdem hundertprozentiges Vertrauen in die Jungs“, so Rotherbl.