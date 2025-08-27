– Foto: Timo Babic

Nach zwei Niederlagen will Trainer Hohenstedt Stabilität sehen TuS trifft auf offensivstarken VfR Evesen

Der TuS Wagenfeld steht am vierten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover vor einer enormen Herausforderung. Am Sonntag (15 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Michael Hohenstedt beim VfR Evesen an – einem Team, das in den ersten beiden Partien mit 6:2 gegen Drakenburg und 8:0 in Leese furios gestartet ist. Mit 14:2 Toren stellt Evesen derzeit die mit Abstand beste Offensive der Liga.

Wagenfeld hat sich zuletzt schwergetan. Auf den Auftaktsieg gegen Leese folgten Niederlagen gegen Twistringen und zuletzt zu Hause mit 0:3 gegen den TV Neuenkirchen. „Wir sind nach zwei Niederlagen natürlich ein Stück weit auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Trotzdem wissen wir, dass wir, wenn wir zu hundert Prozent da sind, sehr schwer zu bespielen sind“, erklärte Hohenstedt in der Spielvorbereitung. Der Coach lobte den kommenden Gegner in höchsten Tönen: „Evesen ist unfassbar gut gestartet, sie haben eine flexible Offensive, schnelle Verteidiger und im Zentrum viel Qualität. Für uns wird das ein riesiges Brett.“ Dennoch fordert er von seiner Mannschaft, „eklig zu sein, Fehler abzustellen und defensiv stabil zu stehen“.