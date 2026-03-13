Nach zwei Niederlagen: Gundelfingen hofft gegen Kottern auf die Wende

Wollen den ersten Pflichtspielsieg 2026 anvisieren: Die Kicker des FC Gundelfingen im Heimspiel gegen den TSV Kottern. – Foto: Walter Brugger

Zum Auftakt steigt am Freitagabend ein Topspiel, wenn der Tabellenzweite TSV Landsberg den SV Erlbach empfängt. Die Oberbayern haben zuletzt Kirchanschöring geschlagen und wollen nun auch im nächsten direkten Duell oben dranbleiben. Im Tabellenkeller kommt es mit dem Duell zwischen Sturm Hauzenberg und Türkspor Augsburg zu einem echten Sechs-Punkte-Spiel. Beide Teams brauchen jeden Zähler. Ebenfalls brisant: der Auftritt des TSV Kottern beim FC Gundelfingen. Die Gäste stehen unter Zugzwang und dürfen sich im Rennen um den Klassenerhalt kaum noch Ausrutscher erlauben, um den Anschluss an das rettende Ufer zu halten.

Freitag

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Nach dem enttäuschenden Ergebnis in Augsburg wollen wir zuhause natürlich wieder 3 Punkte holen. Wir empfangen eine Topmannschaft der Liga, die über viel Qualität verfügt und verdient in der Spitzengruppe ist. Das Hinspiel haben wir unglücklich verloren, zuhause wollen wir natürlich ein anderes Ergebnis. Ich erwarte einen Gegner, der mit Selbstvertrauen zu uns kommt und uns alles abverlangen wird. Wir wissen, wie wir mit Ball und gegen den Ball agieren müssen, um erfolgreich zu sein. Wir müssen unsere Stärken auf den Platz bringen und uns bewusst sein, welche Qualität wir haben. Wir freuen uns auf ein Topspiel am Freitagabend in unserem Stadion!"

Personal TSV Landsberg: Christoph Rech kann aus dem Vollen schöpfen. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir freuen uns natürlich auf das nächste Spitzenspiel und können nach der guten Leistung zuletzt gegen Kirchanschöring mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Uns ist aber auch bewusst, dass mit Landsberg eine enorm schwere Aufgabe auf uns wartet. Sie haben einen der stärksten, wenn nicht sogar den stärksten Kader der Liga und sind sowohl individuell als auch mannschaftstaktisch hervorragend aufgestellt. Wir wissen, dass wir an unser Leistungsmaximum kommen müssen, um dort etwas mitzunehmen. Trotzdem fahren wir natürlich nach Landsberg, um zu punkten. Mit einem Zähler könnte man sicher leben, drei Punkte wären natürlich umso schöner."

Personal SV Erlbach: Bis auf Pascal Linhart, der sich im Aufbautraining befindet, müssten voraussichtlich alle Mann an Bord sein. Samstag

Morgen, 12:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II FC Pipinsried Pipinsried 12:00 live PUSH

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Mit Pipinsried erwartet uns ein harter Brocken mit vielen erfahrenen Spielern. Der Klub galt zu Saisonbeginn nicht ohne Grund als einer der großen Titelfavoriten und verfügt nach wie vor über enorme Qualität im Kader. Pipinsried ist deshalb jederzeit in der Lage, jeden Gegner in der Liga zu schlagen. Wir werden uns entsprechend gut vorbereiten und erwarten ein spannendes Bayernliga-Spiel.“ Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Wir freuen uns auf das Spiel bei 1860 und beim aktuellen Tabellenführer. Wir wissen, welche Qualität uns dort erwartet. Wir wollen alles reinwerfen und an der Grünwalder Straße punkten. Dafür brauchen wir einen guten Mix aus Mut, Klarheit und Stabilität. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, sind wir absolut in der Lage, dort etwas mitzunehmen. Ich glaube, die Zuschauer können sich auf ein intensives und gutes Spiel freuen." Personal FC Pipinsried: Tobias Schröck und Nemad Petkovic stehen auf der Kippe.

Morgen, 14:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg Türkspor Augsburg TürkAugsburg 14:00 live PUSH

zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht... Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 14:00 PUSH Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir wollen am Samstag zu Hause selbstbewusst auftreten und den Rückenwind der vergangenen Wochen mitnehmen, sind uns aber zu 100% bewusst, dass es gegen Schwaig 100% Fokus und Bereitschaft braucht, um die Siegesserie fortzusetzen. Die Stimmung aber vor allem auch die Energie auf dem Platz ist aktuell absolut positiv. Es macht richtig viel Spaß wie die Jungs arbeiten und immer die spielerische Lösung unter Druck finden möchten. Dem wollen wir treu bleiben und am Samstag das nächste Zeichen setzen in Sachen Einsatzbereitschaft, Konsequenz und Spielfreude." Personal SV Heimstetten: Daniel Steimel kehrt in das Aufgebot der Gastgeber zurück. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "In Heimstetten erwartet uns eine der spielerisch und offensiv stärksten Mannschaften der Liga. Das Team verfügt über zahlreiche Spieler mit Erfahrung aus der Regionalliga und Bayernliga sowie hervorragend ausgebildete Talente in einem breit aufgestellten Kader. Lukas Riglewski zählt zu den komplettesten und leistungsstärksten Spielern der Liga. Nach unserer Niederlage am vergangenen Dienstag gilt es nun, den Fokus neu auszurichten und alle Kräfte für die bevorstehende, anspruchsvolle Partie zu bündeln. Es wird ein intensiv geführtes und kräfteraubendes Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenken werden."

zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Natürlich wollen wir den Dreier holen, da die Tabellenkonstellation klar dafür spricht, dass wir als Favorit in die Partie gehen. Uns ist aber ebenso bewusst, dass das wohl das schwierigste Spiel der Rückrunde werden könnte. Die Erwartungshaltung ist hoch - von außen, aber auch an uns selbst. Deshalb wissen wir, dass es alles andere als eine leichte Aufgabe wird und der Gegner uns alles abverlangen wird. Wenn wir aber wieder mit dem Einsatz, der Laufbereitschaft und dem Siegeswillen der vergangenen Spiele auftreten, bin ich überzeugt, dass wir punkten können. Personell gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderungen.“ Rainer Elfinger (Trainer Türkgücü München): "Ismaning hat durch den guten Start aus der Winterpause viel Selbstvertrauen getankt und ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt natürlich eine große Herausforderung. Wir wollen entschlossen, aber mit der nötigen Lockerheit in das Spiel gehen und bestenfalls etwas Zählbares mitnehmen." Personal Türkgücü München: Aufgrund von Krankheiten und Verletzungen wird sich der finale Spieltagskader erst kurzfristig ergeben.

Die Oberbayern des SV Erlbach wollen nach dem Derby-Sieg gegen Kirchanschöring nun auch den Tabellenzweiten TSV Landsberg bezwingen. – Foto: Charly Becherer

Morgen, 15:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen TSV Kottern TSV Kottern 15:00 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Sportlich sind wir leider nicht gut aus der Winterpause gekommen. Mit zwei Niederlagen zum Auftakt konnten wir bislang nicht an die Leistungen vor der Pause anknüpfen. Genau daran haben wir unter der Woche intensiv gearbeitet, weil wir schnell wieder dorthin kommen wollen, wo wir vor dem Winter standen. Mit Kottern erwartet uns aus meiner Sicht ein kampfstarker und unangenehmer Gegner. Ich rechne mit einem sehr spannenden Spiel, weil es für beide Mannschaften um sehr viel geht. Trotzdem hoffen wir, dass wir den Bock umstoßen und sowohl ergebnistechnisch als auch leistungsmäßig wieder in die richtige Richtung kommen.“ Personal FC Gundelfingen: David Anzenhofer fällt weiterhin wegen eines Bandscheibenvorfalls aus. Niko Frisch laboriert nach wie vor an einer Schambeinentzündung, befindet sich aber bereits wieder im Aufbautraining. Außerdem wird Niklas Fink nach seiner Zeh-OP voraussichtlich fehlen. Hinter Jeremias und Samuel Seibold stehen noch Fragezeichen, nachdem beide unter der Woche krank waren. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir wissen, dass uns in Gundelfingen ein unangenehmes Auswärtsspiel erwartet. Der Gegner steht defensiv sehr stabil und arbeitet über 90 Minuten extrem diszipliniert. Für uns geht es darum, als Mannschaft geschlossen aufzutreten und ein völlig anderes Gesicht zu zeigen wie vor zwei Wochen beim Restart in Heimstetten. Wenn wir unsere Intensität auf den Platz bringen, haben wir auch auswärts beim FC Gundelfingen die Möglichkeit, ein gutes Ergebnis zu erzielen." Personal TSV Kottern: Die personelle Lage hat sich während der spielfreien Woche nicht entspannt und der Spieltagskader kann erst nach dem Abschlusstraining benannt werden.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Deisenhofen Deisenhofen 15:30 PUSH