„Nach zwei Niederlagen die richtige Reaktion“

Die SG Bergdörfer hat am Wochenende in der Bezirksliga Braunschweig 4 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 9:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger SG Niedernjesa verschaffte sich die Elf von Fabio Fröchtenicht nicht nur wichtige Punkte, sondern auch neues Selbstvertrauen.

Philipp Kühne eröffnete den Torreigen in der 20. Minute nach Vorarbeit von Santee Nimely, Philipp Bode erhöhte zwölf Minuten später (32.). Nach dem Seitenwechsel folgte eine Torflut: Tim Wedekin (48., 65.) schnürte einen Doppelpack, Paul Müller traf dazwischen zum 4:0 (61.), ehe Joker Luca Rusalo nur acht Minuten nach seiner Einwechslung einen lupenreinen Hattrick erzielte (68., 74., 76.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Nimely mit einem Traumtor aus über 30 Metern, das unter der Latte einschlug (90.).

Trainer Fabio Fröchtenicht lobte den Auftritt seiner Mannschaft ausdrücklich: „Nach den zuletzt zwei Niederlagen, die richtige Reaktion. Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert gespielt. Wir haben nicht nachgelassen und sind dabei konsequent geblieben.“

Besonders hervorzuheben waren die sehenswert herausgespielten Treffer. „Gut herausgespielt Tore mit schnellen Kombinationen und sehenswerten Toren“, fasste Fröchtenicht zusammen.

Mit dem Kantersieg verbessert sich die SG Bergdörfer auf 11 Punkte und klettert ins Tabellenmittelfeld. Der Aufsteiger SG Niedernjesa bleibt dagegen mit sieben Zählern im Abstiegskampf stecken.