Nach zwei Niederlagen: 1860 München II übernimmt wieder Tabellenspitze

Der TSV 1860 München II empfing im Nachholspiel des 2. Spieltags den TuS Geretsried. In der Bayernliga Süd sind die Löwen wieder an der Spitze. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

München – Der TSV 1860 II empfängt im Nachholspiel des 2. Spieltags den TuS Geretsried. „Geretsried hat viel Qualität im Kader und verfügt über eine sehr robuste Mannschaft, die gut umschalten kann. Da müssen wir vorsichtig sein“, wird Cheftrainer Alper Kayabunar auf der Vereinswebsite zitiert. Das Spiel wurde am 25. Juli 2025 bei einem Zwischenstand von 1:0 in der zweiten Halbzeit aufgrund von Unwetter unterbrochen.

1860 München patzte zum zweiten Mal in Folge und musste die Tabellenspitze abgeben

Am 16. Spieltag fuhren die Junglöwen gegen den TSV Nördlingen ihre zweite Niederlage in Folge ein. Zuvor verlor der TSV auswärts in Hauzenberg mit 0:1. „Ich fand, dass wir gegen Nördlingen ein viel besseres Spiel gemacht haben als in Hauzenberg. Dort hatten wir wirklich wenig Torchancen. Im Heimspiel dagegen haben wir uns viele Möglichkeiten erarbeitet, ein gutes Spiel gemacht“, sagte Kayabunar nach der Partie. Durch einen Sieg im Nachholspiel könnten die Löwen wieder am TSV Landsberg vorbeiziehen und die Tabellenspitze erklimmen.

Ein weiterer Grund der Vorfreude ist die Rückkehr von Damjan Dordan. „Er trainiert seit Montag mit und wird definitiv im Kader sein“, wird Kayabunar zitiert. Dennoch fehlen dem TSV 1860 II erneut mehrere Spieler verletzungsbedingt, unter anderem weiterhin Kapitän Xaver Kiefersauer. „Im Schnitt fehlen uns etwa zehn bis elf Spieler verletzt. Das zieht sich irgendwie durch die Saison.“ Miran Qela wird im Nachholspiel das Tor hüten, verriet Kayabunar.

Bayernliga Süd im Live-Ticker: TSV 1860 München II gegen TuS Geretsried

Die letzte Partie wurde aufgrund von Unwetter abgesagt, weshalb der Eintritt zur heutigen Partie kostenlos sein wird. Damals führte der TSV mit 1:0. Gelingt den Junglöwen das auch im Nachholspiel? Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.