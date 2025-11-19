Nach zwei Monaten: Zaskoku tritt als Albania-Trainer zurück

Wiesbaden. Nach gerade einmal zwei Monaten ist Gezim Zaskokus Engagement als Trainer des FC Albania wieder Geschichte. Das teilte der A-Ligist am Dienstag mit. "Gezim ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm sowohl sportlich als auch privat nur das Beste", war das Scheiden des Trainers laut dem Vorsitzenden "Naki" Axhija keine Entscheidung des Vereins.

Zaskoku konnte in seinen zwei Monaten beim FCA tatsächlich eine positive Entwicklung anstoßen. In seinen zehn betreuten Spielen holte er drei Siege und damit die ersten Punkte für den abstiegsbedrohten Aufsteiger. Auf Trainersuche befindet sich Albania nun dennoch nicht, wird ein bekanntes Gesicht übernehmen. "Mehmet Zeqiri, bisher Trainer unserer Zweiten, übernimmt die Mannschaft. Wir sind uns sicher, dass er das gut machen wird. Er kennt die Mannschaft gut und bringt die richtigen Eigenschaften für unsere Situation mit", ist Axhija trotz roter Laterne in der A-Liga weiter zuversichtlich.