Nach zwei knappen Finalspielen Vierter in Brebach 1.FC Saarbrücken: Drittbestes Saarbrücker Team bei Stadtmeisterschaft

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken spielte sich am Finaltag der Fußball-Meisterschaft der Stadt Saarbrücken bis in die Finalrunde durch. In der Zwischenrunden-Gruppe K gab es am Sonntag zunächst Siege über die Bezirksligisten SF Heidstock (2:0) und FC Dorf im Warndt (4:1). Im Viertelfinale bezwang das Team von Trainer Sammer Mozain, der wegen einem Rippenbruch weiter pausierte, den favorisierten Saarlandligisten SF Köllerbach, der somit ohne Masters-Punkte nach Hause fahren musste, mit 4:1. Im Halbfinale endete der Siegeszug, der schon mit drei Siegen in der Vorrunde begann, mit einem 2:2 gegen den Verbandsligisten SV Hellas Bildstock, der sich im Siebenmeterschießen mit 4:3 durchsetzen konnte. Im Spiel um Platz Drei unterlagen die Malstatter dem Dauerrivalen FC Rastpfuhl aus der Saarlandliga mit 3:4. Trainer Mozain sagte nach dem verlorenen kleinen Finale: "Wir haben in der Endrunde zwei superenge Spiele gehabt, da haben Nuancen entschieden, so dass wir Vierter wurden. Das ist keine Schande, denn wir waren personell wieder eng bestückt. Es zieht sich durch die Hallensaison, dass wir an den Finaltagen auf mehrere Spieler verzichten müssen und dann mit sechs Spielern nur wenige Wechselmöglichkeiten haben. Heute stand Plamen Petrov durchgehend im Tor, weil die beiden anderen nicht kommen konnten, auch hier konnten wir nicht tauschen. Dennoch sind wir mit dem erneuten erreichen der Punkteränge zufrieden". Ab kommenden Freitag nimmt das FCS-Team am Turnier der SG Wadrill-Sitzerath in der Waderner Herbert-Klein-Halle teil.