Nach zwei Jahren Zwangspause – Dachauer Junioren-Hallenmeisterschaft ist eröffnet Auftakt der U19

Die Dachauer Hallenmeisterschaften der Junioren hat begonnen. Am Freitag wurde in Bergkirchen die erste Runde der U19 ausgetragen.

Dachau/Bergkirchen – In einer brechend vollen Halle in Bergkirchen ist am vergangenen Freitag der Startschuss zur 16. Dachauer Hallenmeisterschaft der Junioren und Juniorinnen gefallen. Die Großveranstaltung kann heuer nach zwei Jahren Coronapause wieder stattfinden.

Insgesamt 312 Mannschaften sind in diesem Jahr dabei, beim männlichen Nachwuchs sind es die Altersklassen U8 bis U19, bei den Juniorinnen die Altersklassen U11 bis U17. In Bergkirchen wurde am Freitag die erste Runde der U19-Konkurrenz ausgespielt.