Nach zwei Jahren ist Schluss

Nach der Runde ist Schluss. Das haben Frank Schüssler und der Mannheimer Kreisligist TSG Lützelsachsen bekanntgegeben. Trainer und Verein sind in ihren Gesprächen für die kommende Runde übereingekommen, dass sie sich jeweils anders aufstellen möchten.

"Für mich gab es da keinerlei Zweifel mit der Mannschaft die Saison zu beenden, weil ich schon immer jemand war, der Dinge nicht unbeendet lassen möchte", sagt Schüssler und führt weiter aus, „ich fühle mich in Lützelsachsen sehr wohl und schätze Spieler wie Funktionäre gleichermaßen.“ Sein Nachfolger ist auch sein Vorgänger und heißt Rick Hutter. Das Lützelsachsener Urgestein hebt die gute Zusammenarbeit mit Schüssler hervor und sagt: "Ich bin Frank für die Entwicklung der Mannschaft und der Etablierung seiner klaren ballbesitzorientierten Spielidee sehr dankbar."

Vor zwei Jahren ging er den Schritt aus dem Traineramt in die Abteilungsleitung. Jetzt folgt also der Weg zurück an die Seitenlinie. Wie es dazu kam, erläutert Hutter ganz offen: "Wir hatten ein paar Kandidaten im Kopf, denen wir gerne die Mannschaft anvertraut hätten. Allerdings sind diese Optionen aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht zu Stande gekommen."