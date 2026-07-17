Nach zwei frühen Toren: Gastspiel des Verbandsligisten abgebrochen

Für Bietigheim-Bissingen war dieser Abend ein weiterer kleiner Baustein in einem Sommer, der nach dem Oberliga-Abstieg vor allem der Neuordnung dient. Der Auftakt gegen die A-Junioren des SGV Heilbronn-Freiberg war mit dem 2:1 noch erfolgreich verlaufen, danach setzte es gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach eine deutliche 0:7-Niederlage. In Waiblingen ging es nun darum, wieder mehr Stabilität und Selbstverständlichkeit zu zeigen.

Der Beginn war turbulent. Fabian Kolb brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute mit 1:0 in Führung. Bietigheim-Bissingen reagierte jedoch schnell und kam nur fünf Minuten später durch Fabio Carneiro de Carvalho zum Ausgleich. Danach blieb die Partie ein typischer Vorbereitungstest: noch nicht jeder Ablauf sauber, aber wertvoll für Rhythmus, Belastung und die Suche nach verlässlichen Strukturen.

Dass das Spiel wetterbedingt vorzeitig endete, nimmt dem Ergebnis etwas Aussagekraft. Dennoch lässt sich für den FSV 08 festhalten: Nach dem klaren Dämpfer gegen Großaspach war die schnelle Antwort auf den frühen Rückstand ein positives Zeichen. In dieser Phase der Vorbereitung zählt nicht nur das Resultat, sondern auch die Art, wie eine Mannschaft auf Widerstände reagiert.