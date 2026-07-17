Nach zwei frühen Toren: Gastspiel des Verbandsligisten abgebrochen

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat im dritten Test der Sommervorbereitung ein 1:1 beim FSV Waiblingen erreicht. Die Partie beim Landesligisten, der zuletzt aus der Verbandsliga abgestiegen war, endete allerdings nicht regulär: Rund 15 Minuten vor Schluss wurde sie wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen.
Für Bietigheim-Bissingen war dieser Abend ein weiterer kleiner Baustein in einem Sommer, der nach dem Oberliga-Abstieg vor allem der Neuordnung dient. Der Auftakt gegen die A-Junioren des SGV Heilbronn-Freiberg war mit dem 2:1 noch erfolgreich verlaufen, danach setzte es gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach eine deutliche 0:7-Niederlage. In Waiblingen ging es nun darum, wieder mehr Stabilität und Selbstverständlichkeit zu zeigen.
Der Beginn war turbulent. Fabian Kolb brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute mit 1:0 in Führung. Bietigheim-Bissingen reagierte jedoch schnell und kam nur fünf Minuten später durch Fabio Carneiro de Carvalho zum Ausgleich. Danach blieb die Partie ein typischer Vorbereitungstest: noch nicht jeder Ablauf sauber, aber wertvoll für Rhythmus, Belastung und die Suche nach verlässlichen Strukturen.
Dass das Spiel wetterbedingt vorzeitig endete, nimmt dem Ergebnis etwas Aussagekraft. Dennoch lässt sich für den FSV 08 festhalten: Nach dem klaren Dämpfer gegen Großaspach war die schnelle Antwort auf den frühen Rückstand ein positives Zeichen. In dieser Phase der Vorbereitung zählt nicht nur das Resultat, sondern auch die Art, wie eine Mannschaft auf Widerstände reagiert.
Der weitere Fahrplan bleibt anspruchsvoll. Am Samstag wartet der Test beim VfB Eppingen, danach beginnt im WFV-Pokal bei der SG Weinstadt der Pflichtspielcharakter. Es folgt Ende Juli noch der Vergleich mit dem VfL Sindelfingen, ehe am 15. August der Verbandsliga-Auftakt gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen ansteht. Bis dahin muss Bietigheim-Bissingen aus einzelnen Eindrücken eine belastbare Ordnung formen.