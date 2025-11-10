Nach zwei Eigentoren und Notarzteinsatz: Polling scheitert im Kellerduell

Das Kellerduell zwischen Polling und Ohlstadt war von einer hitzigen Atmosphäre geprägt. Kurz vor Schluss entschieden die Gäste die Partie für sich.

Polling – Mimik und Gestik nach Schlusspfiff sprachen Bände. Ein Remis gegen den SV Ohlstadt hatte sich Maximilian Jochner als Minimum für das Kellerduell in der Bezirksliga Süd erhofft. Mit einem Sieg wäre man mit hoher Zufriedenheit in die baldige Winterpause gegangen. Dass der SV Polling aber komplett mit leeren Händen aus dieser Nummer herausgeht, davon wollte vor Abpfiff keiner der heimischen Zuschauer im Klosterdorf etwas wissen.

Erst recht nicht, nachdem der SVP durch ein Eigentor von Ohlstadts Kapitän Franz Leis einige Zeit lang vorne gelegen hatte. Doch dann sollte alles ganz anders kommen. Jochner war komplett bedient und wollte eine ganze Weile lang mit niemandem gut Freund sein. Er weiß natürlich, dass diese Niederlage in der Endabrechnung fatale Folgen haben könnte, sollten beide Liganeulinge in der Tabelle weiterhin so nah beieinander liegen. Vorwürfe machte er seiner Truppe nicht. Irgendwie hatte die gesamte Partie ja nur wenig mit Fußball zu tun. Der Platz wurde immer weicher, die Aktionen stetig zufälliger. Das Spiel hätte locker auch unentschieden ausgehen können.

Zunächst aber fuhr mal wieder der Rettungswagen hinunter an die Sportanlage. Michael Stoßberger und Jakob Sebald verabschiedeten sich mit klaffenden Platzwunden ins Krankenhaus. Von Ohlstädter Seite war derweil massives Unverständnis gegenüber Stoßberger zu vernehmen. Sie unterstellten ihm große Fahrlässigkeit: „So kann ich da nicht reinspringen“, wetterte Co-Trainer Rudi Schedler.

Der musste dann sogleich mit ansehen, wie Leis eine Hereingabe von der Seite ins eigene Netz bugsierte. Die Kulisse war stattlich, die Atmosphäre hitzig. Rege beteiligten sich die vielen Zuschauer an den noch zahlreicheren Kontroversen. Trotz seiner Erfahrung als Unparteiischer sorgte Fridolin Angerer auf beiden Seiten für Kopfschütteln im Akkord. „Er hat seinen Teil dazu beigetragen, das Spiel nicht zu beruhigen“, äußerte sich Jochner. Inoffiziell waberten ganz andere Worthülsen durch die Luft. Sei es, wie es ist, Ohlstadt sah sich nicht minder übervorteilt.

Dass der SVO in einem „fahrigen Spiel“ nach der Pause „die bessere Mannschaft“ war, räumte Jochner aber ein. Als dann Bernhard Kurz und Markus Kasper im Gleichschritt versuchten, eine Hereingabe von Jonas Marggraf zu erreichen, passierte das zweite Eigentor und es stand 1:1. Die Entscheidung fiel ziemlich zum Ende eines wenig ansehnlichen, teil überhart geführten Bezirksliga-Spiels. Simon Nutzinger schickte einen Eckball mit Effet nach innen, und weil Matthias Schuster die Sicht versperrt war, landete der Ball ohne Umwege zum 1:2-Endstand in den Pollinger Maschen.