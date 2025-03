Nach zwei Aufstiegen in Folge – Erfolgstrainer Margiani hat SG FC Georgia/Neuaubing verlassen

München – Giorgi Margiani legte kürzlich sein Amt als Spielertrainer bei der SG FC Georgia/Neuaubing. Der Grund dafür: Seine Visionen und die des Vereinsvorstandes waren langfristig nicht vereinbar. Die Parteien trennten sich in der vergangenen Woche im beidseitigen Einvernehmen. Jetzt ist der ehemalige Verbandsliga-Kicker auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wo es den 34-Jährigen in Zukunft hinzieht, ist noch unklar.

Die Mission begann zunächst in der Freizeitliga, ehe sich eine Möglichkeit bei den Sportfreunden München Neuaubing ergab. „Wir haben mit Neuaubing eine Spielgemeinschaft gegründet, weil wir keinen Platz für die Spiele hatten“, sagte Margiani. „Neuaubing hatte zu diesem Zeitpunkt keine Mannschaft.“ Der damalige Trainer sei mit einem Großteil der Spieler abgewandert.

Bevor Giorgi Margiani nach München kam, spielte er im Saarland. Seine höchste Station dort war in der Verbandsliga (Sechste Liga/vergleichbar mit Landesliga in Bayern). Im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern sagt Margiani, er habe aufgehört, weiterhin höherklassig zu spielen, um in München mit Bekannten einen georgischen Verein zu gründen – Margiani ist Georgier. „Wir haben zusammen bei null angefangen.“

Erfolgreiche Jahre der Spielgemeinschaft Georgia/Neuaubing

Somit entstand die Spielgemeinschaft FC Georgia/Neuaubing. Giorgi Margiani übernahm den Posten als Spielertrainer und startete mit seiner neuen Mannschaft in der B-Klasse. Sein Ziel sei gewesen, als Georgier eine Münchner Mannschaft zu führen, in der georgische Spieler zusammen finden können, ähnlich wie es andere Länder in den Münchner Amateurligen praktizieren. Dies, fuhr Margiani fort, hat zu keiner Zeit Spieler anderer Nationalitäten ausgeschlossen: „Wir waren international. Bei uns haben Spieler aus allen Ländern gespielt.“

Unter Margiani's Führung legte die neue Spielgemeinschaft eine tolle Entwicklung hin. Nachdem Georgia Neuaubing den Aufstieg in der ersten Spielzeit knapp verpasst hat, klappte es im zweiten Anlauf gleich mit dem Durchmarsch in die Kreisklasse. In diesen zwei Jahren verlor seine Mannschaft nur ein Spiel, worauf Margiani besonders stolz ist. Auch er selbst hatte spielerisch einen großen Anteil am Aufschwung. Margiani glänzte mit jeweils über 30 Scorern pro Spielzeit.

Margiani verlässt seine Mannschaft und sucht eine neue Herausforderung

Leider hat sein Herzensprojekt, wie er selbst sagt, jetzt ein Ende. Zwischen den Visionen des Vereins und den Seinen gibt es, trotz der erfolgreichen Zusammenarbeit, unumgängliche Differenzen. Margiani beendete gemeinsam mit seinem Bruder, welcher damals mit nach München kam, vergangene Woche sein Engagement bei der SG. „Die Mannschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wir sind alle Freunde geworden. Sie werden mich dort als Zuschauer immer freundlich empfangen.“

Während seiner Zeit in Neuaubing war es Margiani stets wichtig, sich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen zu suchen, weshalb er seine C-Lizenz als Trainer absolviert hat. Zudem gab er an, zusätzlich zu den Herren, weitere Jugendmannschaften trainiert zu haben. „Fußball ist mein Leben und ich will das weitergeben“, sagte Margiani.

Jetzt sucht der 34-Jährige nach einer neuen Aufgabe, auch weiterhin als Spieler- oder spielender Co-Trainer. „Ich möchte zu einer Mannschaft gehen, die ein Ziel hat, sich entwickeln will und dort richtig Gas geben“, kündigt Margiani an. Seine Entscheidung will er allerdings nicht überstürzen. „Ich muss erstmal abwarten“, führt er fort, „dafür muss bei mir dann alles stimmen.“ (qw)