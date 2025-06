Nach zwei Abstiegen: Alkofener Neuaufbau mit Zettl

Trotz einer sehr guten Jugendarbeit ist es bei der ersten Herrenmannschaft des FC Alkofen zuletzt in die komplett falsche Richtung gegangen. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Kreisliga konnte sich der frühere Bezirksligist auch in der Kreisklasse nicht konsolidieren, musste im Frühjahr den Rückzug von Coach Matthias Molnar verkraften und in der Endabrechnung stand dann als negativer Höhepunkt der Absturz in die A-Klasse. Den notwendigen Neuaufbau - einige Akteure haben den Klub verlassen - nimmt nun ein alter Bekannter in Angrif. Mario Zettl, der mehr als ein Jahrzehnt als Spieler erfolgreiche Kreis- und Bezirksligazeiten entscheidend mitprägte, kehrt als Trainer zum FCA zurück.