Nach zwei Abbrüchen: Oberligist trifft auf Regionalligisten

Für Reutlingen ist es nach den bisherigen Eindrücken der Vorbereitung ein besonders interessanter Gradmesser. Zum Auftakt gewann der SSV beim Landesligisten VfL Nagold mit 2:0. Unter der Woche folgte der Vergleich mit Verbandsliga-Aufsteiger SKV Rutesheim, der allerdings kurz vor Schluss wegen eines Unwetters abgebrochen werden musste. Zu diesem Zeitpunkt führte Reutlingen bereits mit 3:0. Auch am Samstag gegen den TSV Oberensingen, ein Spitzenteam der Verbandsliga Württemberg, verhinderte ein Unwetter eine reguläre Spielzeit. Zur Halbzeit lag der SSV mit 4:0 vorne, ehe die Partie nicht fortgesetzt werden konnte.

Die bisherigen Resultate zeigen dennoch eine klare Richtung. Reutlingen präsentierte sich in den ersten Tests stabil und offensiv effizient. Gegen Oberensingen traf Denis Gudzevic doppelt, außerdem waren Jonas Vogler und Marcel Sökler erfolgreich. Dass zwei Spiele wetterbedingt abgebrochen wurden, erschwert zwar die Einordnung über die volle Distanz, die Leistungen bis zu den jeweiligen Unterbrechungen fielen aber deutlich positiv aus.

Mit dem FC 08 Homburg wartet nun ein Gegner von anderem Format. Der Regionalligist war seit 2018 stets unter den besten acht Mannschaften der Regionalliga Südwest platziert und schloss die vergangene Saison als Vierter ab. Für den SSV bedeutet das Spiel deshalb einen Härtetest in Intensität, Tempo und Zweikampfführung. Trainer und Mannschaft können wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, wie weit Automatismen, Belastbarkeit und defensive Ordnung bereits sind.