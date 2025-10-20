Nach Zusammenprall: So geht es Vidovic und Kettler

„Mir geht es gut“, schiebt David Vidovic am Montag das Wichtigste voraus. Der 23-jährige Kroate hat sich einen Cut am Kopf zugezogen, welcher genäht wurde. „Ich war nach dem Spiel direkt in der Notaufnahme, wo mein Kopf zugetackert wurde. Ich habe nur eine Platzwunde und zum Glück nichts Weiteres. Mir war nicht schwindlig, ich war nicht bewusstlos“, berichtet der Gebenbacher Defensivspieler, dem zwei Dinge noch wichtig sind zu erwähnen: „Dem Bamberger Spieler wünsche ich alles Gute. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die mir auf dem Platz direkt geholfen haben – sowohl von der Bamberger als auch von meiner Mannschaft.“



Nächsten Montag oder Dienstag bekomme er die Klammern entfernt. Somit fällt er fürs kommende Spiel sicher aus. Aber Vidovic gibt sich schon wieder zuversichtlich: „Ich denke, dass ich beim übernächsten Spiel schon wieder dabei sein kann.“ Sein Trainer Dominic Rühl hat die Szenerie am Samstag so erlebt: „Nachdem beide Spieler zu Boden gegangen sind – ich habe die Situation nicht genau wahrnehmen können – und der Schiedsrichter sowie die Spieler hektisch nach außen gewunken haben, hofft man auf das Beste für beide Beteiligten. Zugleich versucht man Ruhe auf die Mannschaft auszustrahlen.“



„Entwarnung“ vermelden auch die Domreiter auf ihren sozialen Kanälen: „Kette hat eine Gehirnerschütterung, es geht ihm den Umständen entsprechend“, teilt der FCE Bamberg am Sonntag zum Zustand seines Abwehr-Routiniers Christopher Kettler mit. „Danke an alle, die ihm ihre besten Wünsche ausgerichtet haben. Gute Genesung auch an Kettes Gegenspieler im Kopfballduell, der ebenfalls im Bamberger Klinikum behandelt wurde“, heißt es abschließend. Am kommenden Freitag müssen die Bamberger in der Bayernliga Nord zum SC Eltersdorf, tags darauf empfängt die DJK Gebenbach den Aufsteiger aus Großschwarzenlohe.