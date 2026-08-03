Nach Zusammenprall: Germanias Bonsu hat Klinik verlassen

Es war ein Schreckmoment im Gruppenliga-Derby SG Germania gegen SV Wiesbaden (0:3), als Gastgeber-Spieler Sylvester Bonsu nach einem Zusammenprall mit SVW-Keeper Denis Wieszolek verletzt liegen blieb. Der Torhüter habe sofort gewunken und signalisiert, dass es schlimmer sein könnte, so Germania-Coach Stefan Kühne. Schließlich wurde der 20-Jährige in die Klinik gebracht, wo ihn sein Trainer besuchte. Inzwischen hat Bonsu das Krankenhaus verlassen können. „Keine Rippe ist gebrochen. Es handelt sich wohl um eine starke Prellung“, schildert Kühne.
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Sein Schützling klage noch über Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich, doch insgesamt habe er offenbar Glück im Unglück gehabt. „Das war einfach unglücklich und keine Absicht. Da gibt es keinerlei Schuldzuweisungen an den Torhüter des SV Wiesbaden, der sich entschuldigt hat“, stellt Stefan Kühne klar und hofft, dass Sylvester Bonsu relativ schnell wieder einsteigen kann.