Nach Zusammenprall: Germanias Bonsu hat Klinik verlassen

Glück im Unglück für Sylvester Bonsu. – Foto: Pia Pfeifer

Es war ein Schreckmoment im Gruppenliga-Derby SG Germania gegen SV Wiesbaden (0:3), als Gastgeber-Spieler Sylvester Bonsu nach einem Zusammenprall mit SVW-Keeper Denis Wieszolek verletzt liegen blieb. Der Torhüter habe sofort gewunken und signalisiert, dass es schlimmer sein könnte, so Germania-Coach Stefan Kühne. Schließlich wurde der 20-Jährige in die Klinik gebracht, wo ihn sein Trainer besuchte. Inzwischen hat Bonsu das Krankenhaus verlassen können. „Keine Rippe ist gebrochen. Es handelt sich wohl um eine starke Prellung“, schildert Kühne.