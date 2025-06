Nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in der Spur!

Das Spiel in Bargau wurde von beiden Mannschaften bei schwülen Temperaturen eher zurückhaltend geführt, denn gefährliche Angriffe waren in den ersten 25 Minuten Mangelware. Einige Schüsse konnte man zwar auf das Bargauer Tor abgeben, wirklich gefährlich wurde es aber nicht. Die beste Chance der Heimelf war nach einem Eckball, als Schöner per Kopf knapp über das Tor köpfte. In der letzten Viertelstunde vor der Pause häuften sich im Aufbauspiel des FC die Fehler und man konnte einige schnelle Angriffe spielen, aus dem auch das 0:1 von Ilg in der 37.Minute resultierte. Nach dem Ballgewinn kam der Ball über Baumann zu Ilg, der flach ins lange Eck abzog und perfekt vom Innenpfosten weg traf. Nach dem Seitenwechsel hatte man dann das Spiel ganz gut im Griff und machte durch Essigs Freistoßflanke an „Freund und Feind“ vorbei das 0:2. Bei einer Konterszene über Bargaus Spielertrainer war man dann zu passiv und ließ Benjamin Klement aus 20 Metern abziehen und fing sich damit den Anschlusstreffer. Dennoch konnte man sofort umschalten und sich gleich die nächste Chance erarbeiten. Nach Blanks Ablage hielt der zur Halbzeit eingewechselte Torhüter Bretzler noch stark den Schuss von Janik Mittelbach, doch bei der direkt anschließenden Flanke war er gegen Mittelbachs Kopfball chancenlos. Der FC Bargau versuchte in den nächsten Minuten noch einmal Druck aufzubauen, was vereinzelt gelang. Man merkte aber mit zunehmender Spieldauer, dass die Kräfte schwanden und eher noch ein 1:4 nach Kontern zu erwarten war. Am Ende blieb es beim verdienten 1:3, mit dem man nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgspur zurückkehren konnte.