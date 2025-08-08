Nach zufriedenstellender Premierensaison: TSV Zorneding greift neu an

Der TSV Zorneding hat das erste harte Jahr in der Bezirksliga Oberbayern Ost überstanden. Erneut ist der direkte Klassenerhalt das ausgeschriebene Ziel.

„Somit hatten wir zum Glück eine längere Sommerpause als vor einem Jahr“, freute sich Zornedings Cheftrainer Sascha Bergmann über gewonnene Zeit für ausreichend Erholung und eine zielgerichtete Vorbereitung.

Zorneding – Die Endphase der Bezirksliga-Saison 24/25 hatte es in sich. Mehr als ein Dutzend Mannschaften kämpften fast bis zum Schluss gegen den Abstieg. Liganeuling TSV Zorneding gewann in seiner Premierensaison die drei finalen Partien und erkämpfte sich den direkten Klassenerhalt, ohne den Umweg Relegation einschlagen zu müssen.

„Die Zeit hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten viel Tempo und Zug in unseren Einheiten. Auch die Testspiele waren völlig in Ordnung. Die Ergebnisse spielten dabei eine untergeordnete Rolle“, so der TSV-Coach, der offiziell neun Neuzugänge begrüßen durfte, darunter erfahrenen Spieler, die sofort weiterhelfen sollen, aber auch entwicklungsfähige Nachwuchskräfte.

„Ich erwarte von jedem, dass er seine Qualitäten bei uns einbringt, damit wir noch breiter aufgestellt sind“, betonte Bergmann. Trotzdem lief nicht alles nach Plan. Janek Kaiser zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird die gesamte Saison ausfallen. Auch Paul Schweighardt (Schambeinentzündung) und Valentin Grusz (Muskelverletzung) stehen zumindest in den ersten Partien nicht zur Verfügung.

„Ansonsten ist der Kader jedoch prall gefüllt. Meine Mannschaft ist heiß. Alle Neuzugänge sind einsatzbereit. Es ist gut möglich, dass mehrere in der Startelf stehen werden“, sagte Bergmann vor dem Startschuss in die Saison. „Außerdem wollen wir gleich von Beginn an unser Ziel Klassenerhalt in den Fokus nehmen. Wir möchten in jedem Spiel alles geben, das Herz auf dem Platz lassen und als Team auftreten“, kündigte er an.

Start nach Maß – aber Probleme gegen Holzkirchen

So sollte es auch kommen. Eine neu zusammengestellte Offensivreihe wirbelte den Abwehrverbund des SB DJK Rosenheim auseinander. Die Zornedinger starteten mit einem 3:0-Auswärtserfolg in die neue Spielzeit. Einen Dämpfer setzte es im ersten Heimspiel, das mit 0:3 gegen Holzkirchen verloren ging.

„Das zweite Jahr ist definitiv immer schwieriger als das erste, in dem du noch mit der Aufstiegseuphorie ins Rennen gehst. Außerdem kennen uns die Gegner inzwischen besser und auch die Ligeneinteilung spielt ja immer eine Rolle. Für mich ist die Bezirksliga Ost stärker als die beiden anderen Bezirksligen“, erwartet TSV-Cheftrainer Sascha Bergmann eine anspruchsvolle Saison.