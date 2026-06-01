Nach Zorn-Abschied: Mahlsdorf verpflichtet torgefährlichen Angreifer Neuzugang vom Ligakontrahenten von ser · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Artur Kraus

Der BSV Eintracht Mahlsdorf bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit und hat erneut einen Spieler von einem Ligakontrahenten verpflichtet.

Mit dem Transfer von Etienne Nikol hat Eintracht Mahlsdorf vor etwa sechs Wochen ein erstes Mal aufhorchen lassen. Der 24-Jährige ist der viertbeste Scorer der nun abgelaufenen Oberliga-Saison, schoss für Sparta Lichtenberg 18 Tore und legte neun weitere auf. Nun hat Mahlsdorf einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Auch er kommt von einem Ligakontrahenten, auch er kommt aus Lichtenberg. Luis Millgramm spielte zuletzt beim SV Lichtenberg 47, war dort Teil der zweitgefährlichsten Offensive der Liga. Nur Meister Tasmania schoss mehr Tore. Millgramm agierte über die Flügel, war hinter John Gruber der erfolgreichste Scorer bei den 47ern. Mit Elf Toren und zehn Assists machte der 21-Jährige auf sich aufmerksam.

Millgramm wurde bei Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet, sammelte dort erste Oberliga-Erfahrung im Herrenbereich, ehe er 2024 ins Zoschke wechselte. Bei Lichtenberg war er nicht nur zwei Jahre lang als Stammspieler gesetzt, sondern elementarer Bestandteil des sportlichen Erfolgs. 47 scheiterte zwei Mal nur knapp an der Rückkehr in die Regionalliga Nordost. Dritter Neuzugang in Mahlsdorf