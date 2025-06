Nach Zittersaison will SV Raisting II Klassenerhalt auch mal ohne Relegation schaffen

Nach dem Ligaerhalt in der Kreisklasse feierten die Fußballer der Raistinger Reserve, bis die ersten Sonnenstrahlen des nächsten Morgens das Vereinsheim streichelten. Das hatte weniger mit ihrer Feierwütigkeit zu tun und mehr mit dem Leidensweg, den sie davor zu beschreiten hatten. Mitte März, nach einem 1:1 in Haunshofen, betrug ihr Rückstand auf den Konkurrenten zehn Punkte. Raistings Reserve lag aussichtslos zurück auf dem letzten Platz. Drei Monate später schritten beide Klubs Seite an Seite in die Relegation, die nur der SVR überlebte. „Keiner hätte gerechnet, dass es so eine Serie wird“, sagt Perchtold, der Trainer. Acht Spiele in Serie verlor Raisting zum Ende der Hauptrunde nicht mehr.

Wie hat er das nur wieder geschafft, der Roli, der Magier von Raisting? „Das müssen andere beurteilen“, sagt der Coach demütig. Was sich grundlegend geändert hat im Vergleich zur Vorrunde, war die Trainingsbeteiligung. Sechs bis acht Mann kamen im Schnitt. „Danach eigentlich das Doppelte“, sagt Roland Perchtold. Ob das nun an seinem Vorgänger und ihm lag, das will der Roli nicht kommentieren. Das gehört sich auch nicht, allein aus Respekt vor Bernd Ziehnert. Mit um die 15 Mann pro Einheit könne man auf jeden Fall besser arbeiten, sagt Perchtold. Wahrscheinlich hat es mit seiner Art zu tun. Spieler bekommen allerhand Freiheiten in Training und Spiel, in „gewissen Momenten erwarte ich Gegenleistung“, sagt der Trainer.