Nach Ziereis: Auch für Tiefenbrunner ist die Saison wohl schon vorbei

Für Vilzings Martin Tiefenbrunner ist die Saison wohl vorbei, ehe sie begonnen hat. – Foto: Dominik Adlhoch

Die Vorfreude auf die am Wochenende beginnende Saison in der Regionalliga Bayern wird bei der DJK Vilzing sehr getrübt. Binnen einer Woche müssen die Oberpfälzer den zweiten Verletzungsschock verdauen: Nach Markus Ziereis haben sich nun auch bei Außenverteidiger Martin Tiefenbrunner die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Der 28-jährige gebürtige Niederbayer aus Vilshofen hat sich am vergangenen Freitag beim Totopokal-Auftritt in Thalmassing das vordere Kreuzband und das Innenband gerissen. "Das bedeutet wohl auch für Martin das Saisonaus", seufzt Vilzings Sportlicher Leiter Roland Dachauer. Entwarnung gibt es hingegen bei Thomas Haas. Auch der Schienenspieler klagte über Beschwerden, aber alles halb so wild. Haas wird noch diese Woche wieder ins Training einsteigen.

Zwei so schwere Verletzungen binnen einer Woche, das will erst einmal verarbeitet werden. In erster Linie natürlich bei den Betroffenen selbst, aber auch innerhalb der Mannschaft. "Man merkt schon, dass das was mit den Jungs macht. Mental ist das gerade schwierig. Das wirft uns schon zurück", gibt Dachauer einen Einblick ins Innenleben des Teams. Bitter auch deshalb, weil die Schwarzgelben eigentlich auf einem guten Weg waren. Dachauer hofft nun, dass die personellen Rückschläge die Mannschaft nicht aus der Bahn werfen: "Wir haben in der Vorbereitung als Gruppe sehr gut zusammengefunden, auch wenn freilich bei den Testspielen noch Licht und Schatten dabei waren."

Martin Tiefenbrunner wird sich wieder einmal zurückbeißen müssen. – Foto: Thomas Gierl





Der Auftakt in die neue Saison hat's für die DJK gleich in sich. In den ersten vier Partien warten mit dem Heimspiel gegen Unterhaching (1. Spieltag), auswärts bei den Würzburger Kickers (2. Spieltag) und zuhause gegen den SV Wacker Burghausen (4.Spieltag) gleich drei vermeintliche Titelkandidaten. "Es hätte ein angenehmeres Auftaktprogramm gegeben, keine Frage. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja nicht schlecht, auf diese Teams gleich zu Beginn zu treffen. Alle haben einige Neuzugänge zu integrieren und müssen sich wohl auch erst finden. So oder so werden wir gefordert sein", kommentiert Dachuauer die knackigen Startaufgaben. Außerhalb des Rasens tut sich übrigens im Moment auch eine Menge am Huthgarten. Die neue, vom BFV geforderte Flutlichtanlage wird gerade installiert. Das Premierenmatch unter Flutlicht steigt dann am 24. September, wenn der FC Bayern II nach Vilzing kommt.