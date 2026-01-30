Nach zehn Jahren: Vertragsauflösung beim Oberligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Winterpause gibt es bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine weitere personelle Veränderungen. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Ein Kapitel geht zu Ende

Am 02.02.26 schließt nicht nur die Wintertransferphase – mit der Vertragsauflösung von Moritz Welz endet auch ein langes und erfolgreiches Kapitel eines ganz besonderen 08ers.

Zehn Jahre lang (mit kurzer Unterbrechung) stand Moritz am Bruchwald zwischen den Pfosten. Auf und neben dem Platz war auf ihn immer Verlass. Mit Verantwortung, Leidenschaft und Rückhalt für Mannschaft und Verein.

Wir haben seinem Wunsch entsprochen und den Vertrag im beidseitigen Einvernehmen vorzeitig beendet. Zukünftig möchte Moritz sich verstärkt seinem Familienleben widmen – einen Weg, den wir voll und ganz respektieren.

Statement von Moritz Welz: „Nach zehn Jahren bei 08 sage ich auf Wiedersehen und verlasse den Verein aus familiären Gründen, um meine Frau zu unterstützen und für meine Tochter da zu sein. Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, denn der Verein war über viele Jahre mein sportliches Zuhause. Ich bin dankbar für eine schöne, lehrreiche und erfolgreiche Zeit mit großartigen Menschen.“

Danke für 10 Jahre Treue, Herzblut und Leidenschaft für unseren Verein.

Mach’s gut, Welzer – du wirst immer ein 08er bleiben!