Nach zehn Jahren: SE Freising meldet wieder eine Zweite Mannschaft

Froh über den Schritt: Abteilungsleiter Niclas Karremann berichtet von positiven Signalen seitens des BFV. – Foto: Verein

Der Entschluss steht fest: Der SE Freising bastelt am Comeback seiner Zweiten Mannschaft. Die soll gleich in der A-Klasse auf Torejagd gehen.

Freising – Es war ein Schritt, der durchaus Aufsehen erregte: Vor etwa zehn Jahren, im Juni 2015, fiel die Entscheidung, dass der SE Freising seine Zweite Mannschaft vom Punktspielbetrieb abmeldet. Die hatte damals den Klassenerhalt in der Kreisliga verpasst, der Spielermangel stand einem Neuaufbau in der Kreisklasse entgegen. Intern waren nicht alle glücklich mit diesem Beschluss – doch der wurde nun revidiert: Spielt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mit, und danach sieht es aktuell aus, wird der SE Freising ab der Saison 2025/26 wieder ein zweites Herrenteam stellen, das dann in der A-Klasse antreten soll. Abteilungsleiter Niclas Karremann ist froh über diese Entscheidung und bestätigt den Entschluss. „Wir verspüren generell eine gewisse Aufbruchstimmung im Verein“, sagt der 31-Jährige. „Und wir erachten es als dringend notwendig, wieder eine Zweite Mannschaft zu haben.“

Bindeglied zwischen der Ersten Mannschaft und der U 19 Die Gründe dafür sind vor allem sportlicher Natur. Was den Lerchenfeldern in den vergangenen zehn Jahren gefehlt hat, war ein Bindeglied zwischen der Ersten Mannschaft und der hauseigenen U 19. Spieler, für die der direkte Sprung vom Jugendbereich in die Landesliga oder Bezirksliga der Herren zu groß war, taten sich schwer. Auch Rekonvaleszente oder Akteure, die länger im Urlaub waren, konnten nicht vernünftig an die „Erste“ herangeführt werden. Viele talentierte Fußballer verließen, auch unfreiwillig, den Verein, um anderswo Spielpraxis zu haben. Ein Beispiel war zuletzt etwa Julius Kleimann, der jetzt beim SVA Palzing in der Kreisliga kickt.