„Nach zehn Jahren ist es Zeit“ – Trainer-Urgestein verlässt Deisenhofen Legende verlässt FCD von Umberto Savignano · Heute, 09:38 Uhr · 0 Leser

„Nach zehn Jahren ist es Zeit“, sagt Dai Tatai selbst zu seinem Abschied als Trainer. Die FCD-Vorstandschaft bedachte ihn mit einer Fotocollage und herzlichen Worten: „Du hast mit Leidenschaft, Hingabe und Beharrlichkeit gezeigt, was den Amateurfußball so besonders macht.“ – Foto: FCD

Mit Dai Tatai verabschiedet der FC Deisenhofen ein Urgestein in den Trainer-Ruhestand.

Eine außergewöhnliche Trainerlaufbahn beim FC Deisenhofen ist beendet: Dass Dai Tatai vielen im Verein als „Mr. Die Dritte“ bekannt ist, wie FCD-Manager Thomas Werth betont, sagt schon viel aus: Der 42-jährige Oberhachinger mit japanischen Wurzeln prägte zehn Jahre lang als Coach die Dritte Herrenmannschaft der Blauhemden, die er sogar in die Kreisliga führte und dort hielt. „Was im Jahr 2016 in der A-Klasse begann, entwickelte sich zu einer der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten der jüngeren Vereinsgeschichte“, findet Werth. „Damals übernahm Dai eine Mannschaft, deren Stärken oftmals eher in der dritten Halbzeit als auf dem Fußballplatz lagen. Mit viel Leidenschaft, Geduld und unermüdlichem Einsatz formte er daraus Schritt für Schritt ein erfolgreiches Team.“

Er zieht sogar einen Sponsor an Land Im Jahr 2024 scheiterte der FCD III in der Kreisliga-Relegation noch denkbar knapp. Doch ein Jahr später machten Tatai und sein Team dank der konsequenten Weiterarbeit den historischen Erfolg perfekt. „Vor dem Sprung in die neue Liga wurden im Verein intensive Gespräche geführt. Die Frage stand im Raum, ob die Mannschaft die Herausforderung Kreisliga überhaupt annehmen oder lieber freiwillig in der vertrauten Kreisklasse bleiben sollte“, erinnert sich Werth. Doch Tatais Haltung war eindeutig: „Natürlich machen wir das. Die Mannschaft hat die Qualität und wir werden die Klasse halten“, lautete seine klare Botschaft. Er sollte Recht behalten. Dass die Spieler voll mitzogen, lag vor allem an Tatais enormem Einsatz. „Über Jahre hinweg war er derjenige, der Woche für Woche unzählige Telefonate führte, um für das Wochenende eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Manch aktiver oder ehemaliger Spieler dürfte vermutlich sogar erleichtert sein, künftig nicht mehr dreimal pro Woche einen Anruf mit der Frage zu erhalten, ob er nicht doch Zeit hätte. Doch genau dieses außergewöhnliche Engagement machte den Unterschied – und führte letztlich bis in die Kreisliga“, so Werth.