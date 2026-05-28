Nach zehn Jahren: Granterath ist zurück in der Kreisliga B Trainer Matthias Dohmen im Aufstiegs-Interview von Benedikt Hitze · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser

Grenzenlose Freude beim Aufsteiger aus Granterath – Foto: Udo Debiel

Zehn Jahre hat es gedauert, nun ist die Rückkehr perfekt: Der VfR Granterath steigt wieder in die Kreisliga B auf. Nach einer Saison voller Leidenschaft und harter Arbeit brachen nach der entscheidenden Partie am Montag alle Dämme. Trainer Matthias Dohmen blickt in einem emotionalen Interview auf den Erfolg, persönliche Höhepunkte und auf die kommenden Wochen.

Freudentränen und Gänsehautmomente Die Erleichterung im Lager der Granterather war nach dem Schlusspfiff am Montag fast greifbar. Nach einer Dekade in der Kreisliga C ist die Rückkehr in das B-Oberhaus die Belohnung für jahrelange Ausdauer. „Ich kann kaum in Worte fassen, wie groß die Freude war. Ich kann mich an niemanden erinnern, der keine Freudentränen in den Augen hatte“, beschreibt Matthias Dohmen die Szenen auf dem Platz. Unterstützt wurden die Spieler dabei von rund 150 mitgereisten Fans aus Granterath, die für eine beeindruckende Kulisse sorgten.Nach einer ersten Jubelstunde direkt am Platz verlagerte sich die Feier geschlossen in das heimische Clubheim nach Granterath, wo der Erfolg gebührend zelebriert wurde.

Ein echtes Team als Basis für den Erfolg Der Aufstieg ist für Dohmen kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer klaren Entwicklung. Als Hauptgründe nennt der Coach die hervorragende Trainingsarbeit sowie eine außergewöhnliche Geschlossenheit innerhalb der Kabine. „Hier steht jeder für jeden ein“, betont Dohmen. Zudem habe die persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Spieler den Ausschlag gegeben, um die „unvorhersehbaren Hürden“ der vergangenen Jahre endlich zu überwinden. Für Dohmen persönlich ist dieser Erfolg mit einer ganz besonderen Note versehen. Nachdem er 2023 das Traineramt übernommen hatte und im letzten Jahr nur knapp am Aufstieg scheiterte, erfüllt ihn dieser Moment mit Stolz – vor allem wegen seines Vaters (70). „Die Jungs haben mir den Aufstieg geschenkt. Und zwar gemeinsam mit meinem Vater, der nun kürzer treten wird. Das war wohl die letzte Gelegenheit für uns gemeinsam – unbeschreiblich“, so der sichtlich bewegte Trainer.