Nach Zechmann-Aus: Übergangslösung beim FC OVI-Teunz Thomas Böl hat jede Menge Stallgeruch und übernimmt die Kreisliga-Elf bis zur Winterpause als Cheftrainer von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Gibt in den nächsten Wochen beim FC OVI-Teunz die Kommandos: Thomas Böl. – Foto: Kathrin Tröger

Der FC OVI-Teunz aus der Kreisliga West hat den vakanten Trainerposten neu besetzt – zumindest vorübergehend. Bis zur Winterpause wird Thomas Böl die Mannschaft coachen, wie Abteilungsleiter Artur Kerbel auf FuPa-Nachfrage bestätigt. Der 64-Jährige kennt den Verein und dessen Gegebenheiten bestens, und sprang schon einmal als Interimstrainer in die Bresche. Vor neun Tagen nach dem 7:0-Sieg gegen Erzhäuser hatten sich die Wege des Fusionsklubs und seines bisherigen Trainers Christian Zechmann einvernehmlich getrennt.

Spartenleiter Kerbel weiß, was er mit Böl „bekommt“ und erklärt: „Thomas wird bis zur Winterpause bei uns Trainer sein. Er hat den Job vor genau zehn Jahren auch schon gemacht, uns damals in einer schwierigen Situation übernommen und mit seiner klaren Ansprache den richtigen Impuls gesetzt.“ Das erhoffe man sich auch jetzt wieder, denn die sportliche Zielsetzung für die kommenden Wochen ist klar: „Wir wollen uns bis zur Winterpause im gesicherten Mittelfeld wiederfinden und im neuen Jahr dann neu angreifen können“, so Kerbel, der sich eine positive Entwicklung der Mannschaft unter Neu-Coach Böl erhofft.



Der 64-Jährige ist ein Urgestein beim FC OVI-Teunz bzw. beim früheren TSV Oberviechtach. Über Jahre hinweg hütete er das Oberviechtacher Tor – wie sein Sohn Christian übrigens. Nach seiner aktiven Laufbahn engagierte sich Böl im Verein unter anderem als Torwarttrainer und Physiotherapeut, quasi als „Mädchen für alles“. Ab sofort übernimmt er ein weiteres Mal das Traineramt bei der ersten Mannschaft. Derweil sind die FC-Verantwortlichen schon auf der Suche nach einer Trainerlösung nach dem Winter. Gespräche seien laut Kerbel bereits angelaufen.





Den Saisonstart hatte man sich beim FC OVI-Teunz doch etwas anders vorgestellt. Nach sechs absolvierten Spieltagen stehen magere sechs Punkte (1/3/2) und Tabellenplatz zehn zu Buche. Immerhin: Am vergangenen Wochenende trotzten Kapitän Christian Uschold und Konsorten dem TSV Detag Wernberg auswärts ein beachtliches 0:0 ab. Weiter geht's mit einem Heimspiel gegen Tabellennachbarn SV Diendorf. Hier gibt dann auch der „Neue“ Thomas Böl seinen Trainereinstand.