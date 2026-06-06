Nach Zazai-Coup: SC Condor bindet mehrere Spieler

Gute Nachrichten für den SC Condor. – Foto: Sophie Benkstein / SC Condor

Der SC Condor Hamburg arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Nach den bereits veröffentlichten Zusagen und dem Transfercoup mit Mustafa Zazai vom Oststeinbeker SV hat der Klub vom Berner Heerweg nun mehrere weitere Personalien bestätigt. Dabei setzt Condor vor allem auf Kontinuität, Führung und eine frühzeitige Stabilisierung des Kaders.

Die wichtigste Nachricht betrifft den Kapitän: Tobias Steddin bleibt dem Verein erhalten. Für den SC Condor ist das eine zentrale Personalie, weil Steddin nicht nur sportlich Verantwortung übernimmt, sondern auch als Führungsfigur innerhalb der Mannschaft gilt.

Gerade in einer Phase, in der Condor den Kader weiterentwickelt und mit externen Zugängen zusätzliche Qualität dazuholt, ist die Bindung solcher Führungsspieler wichtig. Steddin steht für Verlässlichkeit und Identifikation - und soll auch in der kommenden Saison helfen, die Mannschaft auf und neben dem Platz zusammenzuhalten.

Der Verein ordnet Steddins Zusage entsprechend deutlich ein. Der Kapitän bleibe „eine der wichtigsten Führungsfiguren“ der Mannschaft. Er gehe nicht nur sportlich voran, sondern verkörpere auch die Werte und den Weg, den der Klub gemeinsam gehen wolle.

Adomat bleibt Manager und Spieler

Auch Timo Adomat setzt den eingeschlagenen Weg fort. Er bleibt nicht nur in seiner Funktion als Manager aktiv, sondern wird auch weiterhin als Spieler Teil der Mannschaft sein. Damit bringt Adomat seine Erfahrung doppelt ein: organisatorisch im Hintergrund und sportlich auf dem Platz.

Diese Doppelrolle ist im Amateurfußball nicht ungewöhnlich, kann aber besonders wertvoll sein, wenn es darum geht, Mannschaft, Trainerteam und Vereinsumfeld eng miteinander zu verbinden. Condor gewinnt damit weiter an Kontinuität in der internen Struktur.

Weitere Zusagen und Torwartteam komplett

Neben Steddin und Adomat haben auch Maximilian Asmuß, Bendix Priess, Luis Hoefert und Zinedine Hukporti ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Damit wächst das Gerüst für die neue Saison weiter.

Auch auf der Torwartposition sind die Planungen abgeschlossen. Neben Jurek Stoeck und Yannik Jonas wird künftig Marvin Urban aus der zweiten Herren das Torwartteam der Ligamannschaft ergänzen. Damit setzt Condor auch hier auf eine Mischung aus bestehender Struktur und interner Durchlässigkeit.

Condor plant weiter mit klarer Linie

Die vielen Zusagen zeigen, dass der SC Condor frühzeitig wichtige Grundlagen legt. Nach der Verpflichtung von Zazai, der mit Regionalliga-Erfahrung und internationaler Vita an den Berner Heerweg kommt, geht es nun darum, den bestehenden Kern zu sichern. Genau das ist mit den aktuellen Personalien gelungen.

Für Condor entsteht damit ein Kaderbild, das auf mehreren Säulen steht: Erfahrung, Führung, interne Entwicklung und punktuelle Qualität von außen. Der Verein verweist auf viele positive Gespräche und kündigt bereits weitere Neuigkeiten zur Kaderplanung an.

Am Berner Heerweg wird also weiter gebaut. Die Zusagen von Steddin, Adomat und weiteren Spielern geben dem SC Condor Planungssicherheit - und zeigen, dass der Klub die kommende Saison mit einem stabilen Fundament angehen will.

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