Nach zahlreichen Abgängen: FV Illertissen verkündet 1. Neuzugang

Nach zahlreichen Abgängen kann der FV Illertissen seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison 2025/26 bekanntgeben. Der 26-jährige Torhüter Michel Witte , 1,93 Meter groß, wechselt zum FVI und wird Stammtorhüter Markus Ponath , der zurück nach Ingolstadt wechseln wird ersetzen. Bereits im Jugendbereich zählte Michel Witte zu den besten Torhütern in Baden-Württemberg. Sowohl beim Karlsruher SC als auch beim VfB Stuttgart sammelte er Erfahrungen in der Jugend-Bundesliga.

Im Herrenbereich versuchte er sein Glück zunächst in der Hauptstadt beim ehemaligen DDR-Rekordmeister BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost. Zwischen 2020 und 2022 hütete er das Tor beim luxemburgischen Erstligisten FC Etzella Ettelbrück und kam im Großherzogtum auf 60 Einsätze. Im Sommer 2022 wechselte er zum VfR Aalen in die Regionalliga Südwest, war dort Stammtorhüter und einer der besten Torhüter in der Regionalliga Südwest. Für Aalen stand er 73 Mal zwischen den Pfosten. Nach seiner Zeit beim VfR Aalen wechselte er zum VfR Mannheim in die Oberliga.



"Nachdem es sein Ziel war, wieder in der Regionalliga zu spielen, sind wir natürlich sehr froh, dass Michel Witte trotz vieler Angebote zum FV Illertissen wechselt und mit dem Verein versucht, die gesteckten Ziele zu erreichen", freut sich Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler und ist sich sicher: "Er hat sehr viel Erfahrung in der Ausbildung von Jugendtorhütern und wir hoffen natürlich auch, dass wir davon profitieren können."



Dem FV Illertissen scheint derzeit in der Regionalliga Bayern auf der Zielgerade die Puste auszugehen. Lange mischten die Schwaben ganz vorne mit, sind aber mittlerweile nach zehn sieglosen Spielen in Folge auf Rang acht durchgereicht worden. Ein großes Ziel bleibt noch für eine Mannschaft, die es so in der Form in der kommenden Spielzeit wegen der vielen Personaländerungen nicht mehr geben wird: Das Finale im Bayerischen Totopokal am 24. Mai gegen die SpVgg Unterhaching.