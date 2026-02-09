Nach zähem Winter: BV Clusorth-Bramhar empfängt Viktoria Gersten

– Foto: Sascha Drenth

Der Ball rollt wieder – zumindest ein Stück weit. Nach einer von widrigen Witterungsbedingungen geprägten Wintervorbereitung steht für den BV Clusorth-Bramhar am heutigen Abend das erste Testspiel des neuen Jahres an. Auf dem Kunstrasen in Laxten trifft die Mannschaft von Trainer Marius Frerich auf Viktoria Gersten. Anstoß ist um 19:45 Uhr.

Die Ausgangslage beim BVC ist dabei alles andere als ideal. Gerade einmal rund 40 Minuten konnte die erste Mannschaft bislang unter freiem Himmel trainieren. Frost, Regen und unbespielbare Plätze zwangen die Verantwortlichen zu Improvisation. Um dennoch die nötige Intensität und Fitness sicherzustellen, wich das Team auf Einheiten in der Turnhalle sowie in der Soccerhalle in Nordhorn aus. Athletische Grundlagen und Spielformen standen dabei im Fokus – echte Wettkampfpraxis fehlte jedoch bislang vollständig.

Genau hier setzt der heutige Test an. Gegen Viktoria Gersten, derzeit Tabellenneunter der 1. Kreisklasse, will der BVC vor allem eines: wieder in den Spielrhythmus finden. Ergebnisse sind in dieser frühen Phase der Vorbereitung zweitrangig. Vielmehr geht es darum, Abläufe einzustudieren, Abstimmungen zu schärfen und den Übergang vom Hallentraining auf den großen Platz zu meistern.

Überschattet wird der Jahresauftakt allerdings von zwei bitteren Ausfällen. Mit Bernd Thyen und Jan Krieger fallen gleich zwei Spieler verletzungsbedingt für längere Zeit aus. Thyen zog sich einen Bänderriss zu, die Dauer seiner Pause ist derzeit noch offen. Schwerer wiegt die Verletzung von Krieger, der sich einen Kreuzbandriss zuzog und dem Team für mehrere Monate fehlen wird. Der Verein richtete beiden Spielern bereits Genesungswünsche aus – sportlich sind die Ausfälle jedoch kaum zu kompensieren und werden die Planungen in den kommenden Wochen beeinflussen.

Trotz allem überwiegt beim BV Clusorth-Bramhar die Vorfreude. Endlich wieder draußen, endlich wieder unter Flutlicht, endlich wieder Fußball. Das Testspiel gegen Viktoria Gersten markiert den Startschuss in eine entscheidende Phase der Vorbereitung – mit dem klaren Ziel, Schritt für Schritt Form, Rhythmus und Selbstverständnis zu entwickeln.