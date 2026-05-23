Nach zähem Beginn schafft der 1. FC Düren den Heimsieg

Der Schlusspunkt: Düren besiegt Königsdorf nach zähem Beginn mit 2:0. – Foto: Danielle Schall-Langfort

In der Fußball-Mittelrheinliga besiegt der 1. FC Düren Königsdorf mit 2:0. Kitagawa und Kuckertz treffen.

Es war kein Fußballleckerbissen, der den rund 200 Zuschauern auf der Dürener Westkampfbahn geboten wurde. Am Ende stimmte aber aus Sicht des 1. FC Düren das Ergebnis. Mit 2:0 gewann die Mannschaft von Luca Lausberg am Freitagabend das drittletzte Saisonspiel in der Fußball-Mittelrheinliga gegen Blau-Weiß Königsdorf.

Zähe erste Hälfte

„In der ersten Halbzeit konnte man sehen, was passieren kann, wenn zwei Mannschaften denselben Plan haben. Es war zäh, mit weniger Spektakel“, fand FCD-Coach Lausberg die richtige Einschätzung. Beide Teams agierten von Anfang an geordnet. Düren überließ in den ersten 20 Minuten dem Gast den Ball. Als man aber merkte, dass die eigene Defensive kompakt stand und Königsdorf nicht durch kam, wurde der FCD mutiger. Je länger die Partie dauerte, desto häufiger setzten sich die Hausherren mit Ball in der gegnerischen Hälfte fest.

Die ersten Torabschlüsse waren auf Dürener Seite zu verzeichnen. Ein Schuss von Tomoki Kitagawa war für Königsdorfs Keeper Jona Hellingrath kein Problem. Einen Freistoß von Raban Laux konnte Hellingrath zur Ecke parieren. Eine Einzelaktion der Gäste war vonnöten, um die Heimelf vor Probleme zu stellen. Königsdorfs Kapitän Noah Kürmali drehte sich um die eigene Achse, schüttelte zwei Gegenspieler ab und zog in den Strafraum ein. Sein Abschluss klatschte an den Außenpfosten.

Aber auch der FCD konnte eine Großchance aufweisen. Nach einem Konnter über Laux versuchte Kitagawa sein Glück mit einem Lupfer. Keeper Hellingrath musste dem Spielgerät hinterherlaufen und konnte dieses vor der Torlinie noch ins Toraus befördern. Kurz vor der Pause hätte Dürens Marcel Olscheswki beinahe dem Gast die Führung unfreiwillig aufgelegt. Er holte zwar den Ball aus der Luft, aber genau zu Königsdorfs Emre Kovanci. Dürens Torwart Yannick Marko war zur Stelle. Es sollte das einzige Mal an diesem Abend sein, dass er sein Können zeigen musste.

Kitagawa bricht den Bann

Zur zweiten Halbzeit wurde das Flutlicht angeschaltet, und beide Teams lauerten auf den ersten Fehler des Gegners. Königsdorf fand bis auf einen Freistoß von Oliver Ploch, der knapp am Tor vorbeiging, nach vorne nicht mehr statt. Düren zeigte Effizienz, hatte zwei gute Torchancen, die man beide nutzen konnte. Nach einem langen Ball wollten Malik Tekin und Kitagawa beide an das Spielgerät und kollidierten. Der Japaner gewann den internen Zweikampf, und tauchte frei vor Hellingrath auf. Dieser spekulierte auf die linke Seite, Kitagawa entschied sich für die Mitte und durfte jubeln (73.).

Kurz vor dem Ende rutschte der Ball zu Jannis Kuckertz durch, der erfolgreich ins lange Eck einnetzen konnte (87.). „Wir konnten in der zweiten Halbzeit das Spieltempo erhöhen, gefährliche Aktionen erarbeiten und haben uns den Sieg verdient“, feierte Lausberg mit Mannschaft und Fans den Heimerfolg nach Abpfiff.

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