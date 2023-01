Nach Würzburg: André Leipold kehrt in die Regionalliga Bayern zurück Der 21-Jährige wird von Darmstadt 98 bis zum Saisonende an die Kickers verliehen

Die Würzburger Kickers haben sich im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern noch einmal hochkarätig verstärken können. Vom SV Darmstadt 98 kommt André Leipold an den Dallenberg. Der 21-Jährige ist in Bayerns höchster Amateurliga wahrlich kein Unbekannter. Leipold wurde beim FC Bayern München, Red Bull Salzburg, bei der SpVgg Unterhaching und am DFI (Deutsches Fußball-Internat) in Bad Aibling fußballerisch ausgebildet und machte in der Spielzeit 2021/22 mit neun Treffern in 22 Partien beim SV Wacker Burghausen auf sich aufmerksam. Er folgte anschließend dem Lockruf des Zweitligisten Darmstadt und unterschrieb bei den Lilien einen Vertrag bis is zum 30. Juni 2025. In der zweiten Liga blieb ihm allerdings der Durchbruch verwehrt, fünf Kurzeinsätze stehen nach einem Jahr bei den Hessen zu Buche. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wird Leipold nun bis Saisonende an die Würzburger Kickers verliehen.