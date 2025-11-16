Nach WSV-Partie: Ermittlungen wegen Landfriedensbruch

Die Bilanz der Behörde: „Polizeibeamte wurden dabei nicht verletzt. Sechs Störer erlitten durch den Einsatz des Pfeffersprays leichte Augenreizungen und wurden durch Rettungskräfte erstversorgt.“

Und: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Störer mit Bussen nach Wuppertal zurückgebracht.“ Die Ermittlungen laufen unterdessen weiter. Unter anderem wird noch Videomaterial gesichtet, das zahlreich auf diversen Plattformen veröffentlicht worden ist.

Wer für den im Stadion entstandenen Schaden aufkommt, wird in den kommenden Tagen geklärt. Gleichzeitig gilt es als wahrscheinlich, dass der für den Wettbewerb zuständige Fußballverband Strafen ausspricht. Außerdem wird die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), die die Risikolage bei Sportveranstaltungen bewertet, die Ausschreitungen analysieren und im Rahmen künftiger WSV-Partien berücksichtigen.