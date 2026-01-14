Nach Wortmann-Aus: Ambitionierter Bezirksligist klärt Trainerfrage

Seit dem Abstieg aus der Landesliga im Jahr 2022 zählt der SV Hüsten 09 in der Bezirksliga Staffel 4, der "Bundesliga des Sauerlandes" stets zu den Titelkandidaten. Doch auch zum vierten Mal in Folge droht der Arnsberger Stadtteilverein den ersehnten Aufstieg wieder zu verpassen. Der ungeschlagene Ligaprimus SG Bödefeld/Henne-Rartal ist mit neun Punkten Vorsprung bereits davon geeilt und hat noch eine Partie mehr nachzuholen.
Unterschiedliche Differenzen in der sportlichen Ausrichtung führten schließlich dazu, dass Cheftrainer Holger Wortmann, der eigentlich bis Sommer 2027 verlängert, mit sofortiger Wirkung das Handtuch warf und Hüsten somit auf Trainersuche schickte, die am Dienstagabend (13. Januar) offiziell für beendet erklärt wurde.
Der SV Hüsten 09 besetzt die vakante Trainerposition nämlich intern: Ufuk Üzel heißt der neue Cheftrainer auf der Bank im Stadion Große Wiese und steigt vom Trainer der zweiten Mannschaft (Kreisliga A) auf. Seit Sommer ist der 38-Jährige auch als Sportlicher Leiter des Bezirksligisten tätig. Durch diese Tätigkeit kenne er seit vielen Jahren "die Strukturen, Abläufe und handelnden Personen", heißt es in der Mitteilung des Vereins.
"Durch seine verschiedenen Funktionen genießt er im gesamten Verein eine hohe Wertschätzung und steht für Kontinuität, Engagement und Identifikation mit dem SV Hüsten 09." Unterstützt wird Üzel von den bisherigen spielenden Co-Trainern Lucas Arenz und Christopher Gierse, die beide bereits für die Spielzeit 2026/27 zugesagt haben. "Die Entscheidung fügt sich nahtlos in die Vereinsphilosophie des SV Hüsten 09 ein. Der Verein verfolgt konsequent das Ziel, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sowie aus der Region in die Bezirksligamannschaft und auch in die A-Liga-Mannschaft zu integrieren und weiterzuentwickeln. Ergänzt wird dieses Konzept durch punktuell eingesetzte erfahrene Spieler, um ambitionierten und attraktiven Bezirksligafußball zu ermöglichen", so der Verein weiter.
Ufuk Üzel sagt: "Die Entscheidung über die Neubesetzung des Trainerpostens lag einzig und allein beim Vorstand, da ich mich in die Trainerfrage nicht einmischen wollte. In guten Gesprächen haben wir dann gemeinsam entschieden, dass wir diesen Weg so gehen. Mir diese Aufgabe anzuvertrauen, ist eine große Ehre für mich und ich bin dem Vorstand sehr dankbar, dass er mir diese Chance gibt. Ich werde alles dafür tun, um zu beweisen, dass dies die richtige Entscheidung war."
Sebastian Bahr, 2. Vorsitzender des Vereins, erklärt: "Ufuk Üzel kennt nicht nur den Verein, sondern auch die Spieler aller Mannschaften und unsere sportliche Philosophie. Das war ein entscheidender Faktor. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinen Co-Trainern Christopher Gierse und Lucas Arenz die Mannschaft fachlich wie menschlich optimal führen und weiterentwickeln kann."
Für die restliche Saison seien die gesetzten Ziele die Etablierung in der Spitzengruppe der Bezirksliga sowie der Finaleinzug ins Arnsberger Kreispokalfinale, schließt der Verein ab. "Parallel dazu beginnt bereits die inhaltliche und strukturelle Vorbereitung auf die Spielzeit 2026|27, in der der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden soll." So dürfte zum Beispiel die Suche nach einem neuen Torwart ganz oben auf der Checkliste stehen, nachdem die etatmäßige Nummer 1, Silas Wiehoff, zu seinem Heimatverein SV Hilbeck zurückgekehrt ist und mit Tarik Toptas nur noch ein Torwart im Bezirksliga-Kader steht.