– Foto: David Zimmer

Nach Wortmann-Aus: Ambitionierter Bezirksligist klärt Trainerfrage Der Oberliga-erfahrene Übungsleiter war vor einem Monat überraschend zurückgetreten.

Seit dem Abstieg aus der Landesliga im Jahr 2022 zählt der SV Hüsten 09 in der Bezirksliga Staffel 4, der "Bundesliga des Sauerlandes" stets zu den Titelkandidaten. Doch auch zum vierten Mal in Folge droht der Arnsberger Stadtteilverein den ersehnten Aufstieg wieder zu verpassen. Der ungeschlagene Ligaprimus SG Bödefeld/Henne-Rartal ist mit neun Punkten Vorsprung bereits davon geeilt und hat noch eine Partie mehr nachzuholen.

Unterschiedliche Differenzen in der sportlichen Ausrichtung führten schließlich dazu, dass Cheftrainer Holger Wortmann, der eigentlich bis Sommer 2027 verlängert, mit sofortiger Wirkung das Handtuch warf und Hüsten somit auf Trainersuche schickte, die am Dienstagabend (13. Januar) offiziell für beendet erklärt wurde. Der SV Hüsten 09 besetzt die vakante Trainerposition nämlich intern: Ufuk Üzel heißt der neue Cheftrainer auf der Bank im Stadion Große Wiese und steigt vom Trainer der zweiten Mannschaft (Kreisliga A) auf. Seit Sommer ist der 38-Jährige auch als Sportlicher Leiter des Bezirksligisten tätig. Durch diese Tätigkeit kenne er seit vielen Jahren "die Strukturen, Abläufe und handelnden Personen", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Üzel: "Werde alles dafür tun, um zu beweisen, dass dies die richtige Entscheidung war." "Durch seine verschiedenen Funktionen genießt er im gesamten Verein eine hohe Wertschätzung und steht für Kontinuität, Engagement und Identifikation mit dem SV Hüsten 09." Unterstützt wird Üzel von den bisherigen spielenden Co-Trainern Lucas Arenz und Christopher Gierse, die beide bereits für die Spielzeit 2026/27 zugesagt haben. "Die Entscheidung fügt sich nahtlos in die Vereinsphilosophie des SV Hüsten 09 ein. Der Verein verfolgt konsequent das Ziel, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sowie aus der Region in die Bezirksligamannschaft und auch in die A-Liga-Mannschaft zu integrieren und weiterzuentwickeln. Ergänzt wird dieses Konzept durch punktuell eingesetzte erfahrene Spieler, um ambitionierten und attraktiven Bezirksligafußball zu ermöglichen", so der Verein weiter. Ufuk Üzel sagt: "Die Entscheidung über die Neubesetzung des Trainerpostens lag einzig und allein beim Vorstand, da ich mich in die Trainerfrage nicht einmischen wollte. In guten Gesprächen haben wir dann gemeinsam entschieden, dass wir diesen Weg so gehen. Mir diese Aufgabe anzuvertrauen, ist eine große Ehre für mich und ich bin dem Vorstand sehr dankbar, dass er mir diese Chance gibt. Ich werde alles dafür tun, um zu beweisen, dass dies die richtige Entscheidung war."