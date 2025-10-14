Nach wochenlanger Suspendierung: Buchbach begnadigt Zech & Sztaf

Der TSV Buchbach ist in der Regionalliga Bayern in den vergangenen Wochen in die Krise geschlittert. Nach gutem Start hat der Vizemeister der Vorsaison zuletzt viermal hintereinander verloren. Die Abstiegszone kommt immer näher. In der Not rückt der "Kultklub" nun wieder näher zusammen und hat die über einige Wochen aus disziplinnarischen Gründen suspendierten Ludwig Zech und Tobias Sztaf begnadigt. Beide gehören demzufolge wieder dem Kader an. Jetzt allerdings das große Aber: Stürmer Tobias Sztaf wird frühestens im kommenden Jahr in der Endphase der Saison wieder eingreifen können. Der Angreifer hat sich im September bei einem Einsatz in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga das Kreuzband gerissen. Der 25-Jährige ist bereits operiert worden und hat mit den Rehamaßnahmen begonnen.

"Wir haben die letzten sieben Wochen sehr viele Gespräche geführt und haben nach dem Fehlverhalten der Spieler vereinbart, dass wir mit etwas Abstand und Ruhe das Thema bewerten wollen. Die Einsicht ist da. Wir hatten uns diesen Zeit-Horizont gesetzt, um die Thematik von allen Seiten beleuchten zu können. Es gab auch Ende August die eine oder andere Anfrage, aber beide Spieler wollten in Buchbach bleiben und wir wollen sie auch nicht abgeben", informiert Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der verrät, dass Zech seit Montag wieder im Mannschaftstraining ist: "Er hat sich bei seinem Heimatverein fit gehalten, ob er am Wochenende bei der wichtigen Auswärtspartie beim FC Augsburg II schon wieder zwischen den Pfosten steht, ist noch offen. Das entscheidet natürlich das Trainerteam." Durchaus möglich, dass Zech gleich sein Comeback gibt, denn zuletzt machten die Schlussmänner beim TSV nicht immer den sichersten Eindruck.

Die derzeitige Talfahrt ist auch den vielen Ausfällen geschuldet, einige Säulen des letztjährigen Erfolgsteams waren oder sind außen vor. Immerhin ist Kapitän Philipp Walter nach seiner Knieverletzung wieder an Bord, dafür fehlt neben Andreas Hirtlreiter nun auch Benedikt Orth wegen einer Sehnenverletzung langfristig.